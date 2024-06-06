البنك الأهلي المصري يطلق حملة ترويجية لاستقبال الحوالات الخارجية على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق حملته الترويجية الخاصة باستقبال وصرف الحوالات على بطاقة " ميزة المدفوعة مقدما "، تشجيعا للعملاء حاملي تلك البطاقات على استخدامها في معاملاتهم المالية في المشتريات وسداد المدفوعات وذلك من خلال نقاط البيع الالكترونية لدي التجار أو مواقع الانترنت، وذلك بداية من يونيو 2024 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم اختيار العملاء الفائزين شهريا.

حيث صرح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن الحملة الترويجية تستهدف الاستمرار في تفعيل استراتيجية البنك لتنشيط المدفوعات الالكترونية وتقليل معدلات التداول النقدي بين الأفراد، إضافة الى استمرار التوسع في ميكنة استقبال وصرف الحوالات الكترونيا على مدار أيام الاسبوع دون الحاجة لتوجه العملاء لزيارة أي من فروع البنك لصرف قميتها نقدا، وهو الامر الذى ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال توفير اعلى معدلات من الراحة والأمان لهم، إضافة الى جذب شريحة جديدة من العملاء الى المنظومة المصرفية، مضيفا لسعى البنك الأهلي المصري الى تلبية كافة احتياجات العملاء، وذلك من خلال تشجيع مختلف شرائح العملاء على التعامل ببطاقات ميزة المدفوعة مقدما في المشتريات، وكذا استخدامها من خلال نقاط البيع الخاصة بالبنك والتي وصل عددها إلى أكثر من 561 ألف ماكينة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري على مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

ومن جانبها أوضحت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري أن الحملة تستهدف تلبية احتياجات العملاء بما يسهم في التوسع في استخدام البطاقات في سداد المدفوعات والمشتريات في كافة محافظات الجمهورية كبديل عن التعامل النقدي، حيث تخاطب كافة شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين من حاملي بطاقات ميزة المدفوعة مقدما ممن يستقبلون حوالات خارجية على هذه البطاقات، واستخدامها في اجراء معاملات المشتريات بحد أدنى 100 جنيه للمعاملة الواحدة.

وأضافت أنه سيتم توزيع الجوائز بواقع 270 عميل فائز شهريا على مستوى محافظات مصر بمعدل 10 عملاء من كل محافظة، مشيرة إلى أنه يتم احتساب فرص الفوز بناءً على إجمالي عدد معاملات المشتريات، بحيث يتمتع العملاء الأعلى استخداما لبطاقة ميزة المدفوعة مقدما فرصة استرداد نقدي بنفس قيمة الحوالات الواردة بحد أقصى 5000 شهريا على أن يتم استخدام قيمة الاسترداد بالمشتريات فقط، مشيرة أن الحملة الترويجية مستمرة لمدة 6 شهور حتى نوفمبر 2024.