الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بروتوكول تعاون بين «الرعاية الصحية» ومجموعة جمجوم فارما

جانب من توقيع البرتوكول
جانب من توقيع البرتوكول

شهد د.أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومجموعة جمجوم فارما الرائدة في مجالات الصناعات الدوائية بالسعودية ومصر، وذلك خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024.

ووقع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ممثلًا عن الهيئة، ومن جانب مجموعة جمجوم فارما، الدكتور علي يحيى، المدير العام الإقليمي للمجموعة بمصر وشمال أفريقيا، ممثلًا عن المجموعة، كما شهد التوقيع السيد محمد بسيوني، مدير دعم الأسواق والتصدير بمجموعة جمجوم فارما بمصر،  مصطفى قناوي، مدير المكتب العلمي ودارة المبيعات للمجموعة بمصر وليبيا والسودان.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة ومجموعة جمجوم فارما، موضحًا أن التعاون مع جمجوم فارما يشمل تحويل مستشفى الرمد التخصصي التابع للهيئة ببورسعيد إلى مركز تميز في علاج أمراض الرمد، ومشيرًا إلى أن مراكز التميز في مجال الرعاية الصحية تعزز من جودة الخدمات وتسهم في تحسين صحة المجتمع.

أضاف السبكي أن التعاون مع جمجوم فارما سيشمل أيضًا التعاون في مجالات تطوير التدريب والتعليم الطبي المستمر وتحسين مهارات وكفاءة مقدمي الرعاية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتعزيز الوصول إلى التشخيص السليم والعلاج بأحدث التقنيات والممارسات في مجال الرعاية الصحية.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يطّلع على أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية

 

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رئيس الرعاية الصحية يلتقى وزير صحة زيمبابوى لبحث سبل التعاون المشترك

شراكة مستقبلية مبنية على الابتكار والتطوير 

وأضاف السبكي أن التعاون سيشمل المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية ونشر الأوراق البحثية في المجلات الطبية، مؤكدًا أن التعاون يعزز رحلتنا نحو الابتكار والتميز في الرعاية الصحية.

وأكد سعي هيئة الرعاية الصحية جاهدة في تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية لما له من أهمية في تعزيز الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية تشارك جميع القطاعات لبناء نظام رعاية صحية قوي ومرن وفعال ومستدام.

من جانبه، أعرب د.علي يحيى، المدير العام الإقليمي لمجموعة جمجوم فارما بمصر وشمال أفريقيا، عن فخره بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتطوير الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا أنها شراكة مستقبلية مبنية على الابتكار والتطوير في مجال الرعاية الصحية.

أضاف د.علي يحيى، أن مجموعة جمجوم فارما تسعى دائمًا إلى تقديم أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الصناعات الدوائية، مؤكدًا أن هذا التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أشار إلى أن الشركة ملتزمة بتوفير التدريب والتطوير المستمر للعاملين في المجال الصحي، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والقدرة على تقديم أفضل الرعاية الصحية الممكنة.

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