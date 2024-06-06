طلعت عبدالقوي: 30 مليون مواطن مستفيد من تحالف العمل الأهلي بموازنة 16 مليار جنيه.. ولدينا 36 ألف جمعية

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن حوالى ٣٠ مليون شخص استفادوا من مساعدات التحالف الوطنى بموازنة تتخطى ١٦ مليار جنيه.

وأضاف «عبدالقوى»، فى حواره مع «الدستور»، أن قانون العمل الأهلى ينظم طلبات الجمعيات والمؤسسات التى ترغب فى ممارسة العمل الأهلى، كما أن الجمعيات التى ترغب فى الانضمام للتحالف يكون من خلال مجلس الأمناء، ثم يتم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لأخذ موافقته.

وأشار إلى أن هناك تراجعًا ملحوظًا فى معدل المواليد، نتيجة جهود الدولة فى التصدى لظاهرة الزيادة السكانية.

■ ما مستجدات العمل بالتحالف؟

- بعد صدور القرار الجمهورى رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الجمعية العامة للتحالف الذى يضم ٣٦ كيانًا من منظمات العمل الأهلى والشخصيات الاعتبارية الخاصة والعامة، جرى تشكيل مجلس أمناء، وصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين ٤ من الشخصيات العامة.

وسيبدأ مجلس الأمناء فى مناقشة اقتراح اللجنة المؤقتة الخاص بلائحة النظام الأساسى واللوائح الداخلية والاستراتيجية الوطنية للتحالف، على أن يجرى عرضها على الجمعية العامة لإقرارها، ثم بعد ذلك تجرى مناقشة الخطط والبرامج والأنشطة؛ بناء على الخطة الاستراتيجية للتحالف التى سيجرى وضعها.

■ ما الفرق بين التحالف ومجلس الأمناء؟

- التحالف كيان يضم كيانات عديدة، منها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أما مجلس الأمناء فهو هيكل من هياكل التحالف، وجرى اختيار ٢١ عضوًا، وإضافة ٤ أشخاص جدد، ثم تعيين رئيس ونائب للرئيس وأمين صندوق.

■ التحالف يلعب دورًا مهمًا فى دعم الأسر.. كيف يجرى تحديد المستفيدين؟

- وفقًا لقاعدة بيانات موجودة لدى التحالف، تتم مراجعتها من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعى، وهذه القاعدة تضم ملايين الأسر الأكثر احتياجًا ومتطلباتهم وأماكنهم فى القرى والمحافظات.

■ كم عدد الأسر المستفيدة من مساعدات التحالف؟

- حوالى ٣٠ مليون شخص، منهم ٢٥ مليونًا استفادوا من المساعدات الغذائية و٥ ملايين من الخدمات الصحية، وذلك منذ نشأة التحالف، بموازنة تتخطى حوالى ١٦ مليار جنيه.

■ ما أهم مبادرات التحالف؟

- التحالف قدم وما زال يقدم العديد من المبادرات، منها «ازرع»؛ لدعم صغار الفلاحين، وتحقيق الأمن الغذائى، وتقليل فاتورة الاستيراد؛ وتعمل المبادرة على زيادة المساحات المزروعة من الأراضى، خاصة المحاصيل الاستراتيجية لتوفير التقاوى الزراعية عالية الجودة.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التى تتم بشكل تشاركى بين مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة والتعاونيات الزراعية، وتعمل فى ٨ محافظات، هى: «القليوبية والبحيرة والدقهلية والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم وأسيوط»، واستهدفت المرحلة الأولى ١٠٠ ألف مزارع لاستصلاح ١٥٠ ألف فدان لزراعة القمح وفول الصويا، أما المرحلة الثانية تستهدف ٥٠٠ ألف مزارع لزراعة مليون فدان، كما تستهدف المبادرة إطلاق قوافل بيطرية لتوعية المُربين، والكشف على الثروة الحيوانية.

كما أطلق التحالف مبادرة «خيرك سابق» لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ومبادرة «كتف فى كتف» خلال شهر رمضان، منها مبادرة «مسافة السكة»؛ لإرسال القوافل الطبية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطينى، وغيرهما من المبادرات التى تستهدف القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا طوال العام.

■ كيف ساعد التحالف الفلسطينيين؟

- منذ اندلاع الأحداث فى غزة، أكتوبر الماضى، يقدم التحالف المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، والتى تضم المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، إضافة إلى المياه والخيام وغيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، منها جمعية الهلال الأحمر المصرى ونظيرتها الفلسطينية، وبلغت المساعدات المصرية حوالى ٨٠٪ من إجمالى المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى.

واستقبلت وزارة الصحة المصرية عددًا كبيرًا من المصابين والمرضى والمبتسرين وحديثى الولادة، سواء بمستشفيات العريش أو على مستوى الجمهورية، ومصر دورها واضح منذ اللحظة الأولى، حينما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين؛ لأن ذلك يؤدى لإنهاء القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعوته لمؤتمر السلام ٢٠٢٣، كما تواصل القيادة المصرية الضغط على الجانب الإسرائيلى لوقف إطلاق النار، علاوة على دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية لمنع الممارسات الإجرامية.

■ كيف ترى مردود توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية؟

- له تأثير إيجابى؛ حيث أصبحت هناك لوائح منظمة للعمل الأهلى وفقًا للقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢١، وأصبحت هناك رقابة على الأموال التى تستقبلها الجمعيات والمؤسسات، كما أعطى للأفراد الحرية فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك الحق فى الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

ووصل عدد الجمعيات لـ٣٦ ألف جمعية، وتعمل حاليًا وزارة التضامن على حصر الجمعيات التى لم توفق أوضاعها لإرسالها للمحكمة المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

ووفقًا لقانون العمل الأهلى، يجوز للجمعيات فتح فروع لها بعد موافقة التضامن والخارجية، كما يجوز للجمعيات المركزية فتح فرع أو أكثر بمحافظات مصر أو فتح مكتب تابع لها بإحدى المحافظات.

■ ما مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣- ٢٠٣٠؟

- بدأنا فى ترجمتها إلى خطط تنفيذية تمهيدًا لتفعيلها، وتحوى هذه الاستراتيجية عدة محاور، منها تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتوعية المراهقين والشباب وحتى المسنين، إضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا، والتواصل المجتمعى والحوكمة، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان والوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.

■ ما دور المجتمع المدنى فى التصدى للقضية السكانية؟

- كل الجمعيات المختصة تعمل على التصدى للظاهرة، وفى مقدمتها الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وتقدم أنشطة عدة، جزء منها توعوى يقوم على عقد لقاءات وندوات، وجزء خدمى يعمل على توفير خدمات لتنظيم الأسرة بالمناطق الأكثر احتياجًا من خلال العيادات والقوافل الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة، إضافة إلى أننا نلعب دورًا مهمًا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما تعمل الجمعيات على محور محو الأمية؛ لأن هناك علاقة قوية بين محو الأمية وارتفاع معدل النمو السكانى، علاوة على إنشاء ٣٠ عيادة من خلال بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعى.

■ هل هناك مردود من خدمات تنظيم الأسرة؟

- تجاوز عدد السكان فى مصر ١٠٦ ملايين نسمة، فهناك مولود كل ١٥ ثانية، و٤ أطفال كل دقيقة، و٢٤٠ طفلًا فى الساعة، و٥ آلاف و٦٩٠ فى اليوم، ومليونان و١٠٠ ألف مولود فى السنة مقارنة بـ٥٠٠ ألف وفيات، لذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، وأدى ذلك بالفعل إلى تراجع ملحوظ فى معدل المواليد. انخفض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من ٣.١ إلى ٢.٨٦ طفل، ووصلت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى ٦٦.٨٪، أما الحالات غير الملباة «السيدات اللاتى لا يردن استخدام وسائل تنظيم الأسرة» حوالى ١٣.٨٪.

■ ما الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد؟

- شارك المجتمع المدنى فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى بدأت فى ٢٠١٤، وبعدها استراتيجية «٢٠١٤- ٢٠١٨» ثم استراتيجية «٢٠٢٢- ٢٠٣٠» من خلال اللجنة العليا لمنظمات المجتمع الأهلى لمحاربة الفساد، وهناك لجان إقليمية على مستوى المحافظات؛ لتنفيذ خطط وبرامج وندوات للتوعية من الفساد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمكافحة الرشاوى، والعمل بشفافية وشرح مخاطر الفساد ومكافحته وأسبابه والآثار المترتبة عليه.

■ هل يحق لأى جمعية أو كيان جديد الانضمام للتحالف؟

- التحالف يضم جمعيات ومؤسسات واتحادات نظمها القانون، وأى كيان جديد يرغب فى الانضمام إليه يكون من خلال مجلس الأمناء، إذ يجرى رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لأخذ موافقته، ثم يصدر قرار بانضمامه طبقًا للقانون، كما أن قانون العمل الأهلى ولائحته ينظمان رغبة الجمعيات والمؤسسات التى تريد ممارسة العمل الأهلى.