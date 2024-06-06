الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أوقاف سوهاج" تُطلق أكبر قافلة دعوية بالمحافظة غدًا

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

أعلنت مديرية الأوقاف بسوهاج برئاسة الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف عن إطلاق القافلة الدعوية الكبرى غدًا الجمعة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبعنوان "أفضل أعمال العشر الأول من ذى الحجة" وذلك بحضور مدير الدعوة الشيخ صلاح محمد بريقى وعدد من الأئمة والقيادات الدعوية.

وأكد وكيل الوزارة، أن ما يجب فعله في الأيام العشر التوجّه إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة النصوح، والعزم على العودة إلى الله -عزّ وجلّ-، والتقرّب إليه بالعبادات والقربات المختلفة؛ وذلك لما في التوبة من خيرٍ وفلاحٍ للعبد.

ونصح بعقد العزم الأكيد على استثمار الأيام العشر بالأعمال الصالحة، فإن حرص العبد على ذلك بشدّةٍ وعزم عليه أعانه الله عزّ وجلّ، وهيأ له من الأسباب ما تساعده.

وكذلك التوبة، والاستغفار، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، والتقرُّب إلى الله بالصلاة، والدعاء، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المُنكَر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.

وأوضح أنه ينبغي على المسلم في هذه الأيام أن يجتهد في العبادة من صلاة وقراءة للقرآن، وذكر لله تعالى، واستغفار، وصلة رحم، وغيرها.

من جانبه، أضاف المنسق الإعلامي للمديرية الشيخ محمود أبوعقيل، أن القافلة الدعوية ستجوب مساجد إدارة أوقاف غرب طهطا منها مسجد آل حامد،بالصفيحة،وعمرو بن العاص،وابو شقه،وآل محروس، ولواء الإسلام،والمصطفى وتشمل القافلة خطبة الجمعة ومقارئ قرآنية وتكريم أطفال البرنامج الصيفي للطفل وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف. 

مديرية الأوقاف بسوهاج الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأيام العشر وكيل الوزارة الشيخ صلاح محمد بريقى

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