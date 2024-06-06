الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: القاهرة تتحرك فى مسارات متعددة لدعم القضية الفلسطينية

طارق فهمي
طارق فهمي

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القاهرة تتحرك في مسارات متعددة،  فيما يخص القضية الفلسطينية، وجزء منها مرتبط بإعادة ترتيب الخيارات الفلسطينية وهذا يفسر دعوة القاهرة إلى عدد من الفصائل الفلسطينية لعقد لقاءات مكثفة مع الجانب المصري، ومحاولة لترتيب الأجواء.

أضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية إكسترا نيوز بالنسبة للاتصالات المصرية، مع القوى الفاعلى الفلسطينية، ليس فقط على مستوى حماس والجهاد، لكن سائر الفصائل الأخرى التي تمثل الدولة الفلسطينة بصورة كاملة، وهذا أيضًا يتماشي مع الطرح المصري المباشر في إجراء اتصالات على الجانبين، سواء كان الجانب الإسرائيلي أو حركة حماس، لتنفيذ المقترحات التي طرحتها مصر منذ عدة أسابيع واستكملت بالطرح الأمريكي. 

القاهرة دعوة القاهرة

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