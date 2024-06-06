الحكومة اليمنية: نأمل تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار بقطاع غزة

أعلنت الحكومة اليمنية أنها تأمل تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكن ذلك لن يوقف هجمات الحوثيين لأنهم سيجدون ذريعة جديدة لتنفيذها مرة أخرى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 6 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 68 شهيدًا و235 جريحًا.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر ارتفعت إلى 36654 شهيدًا.