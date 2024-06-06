الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة اليمنية: نأمل تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار بقطاع غزة

الاحتلال الصهيوني
الاحتلال الصهيوني

أعلنت الحكومة اليمنية أنها تأمل تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكن ذلك لن يوقف هجمات الحوثيين لأنهم سيجدون ذريعة جديدة لتنفيذها مرة أخرى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 6 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 68 شهيدًا و235 جريحًا.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر ارتفعت إلى 36654 شهيدًا.

الحكومة اليمنية جرائم الاحتلال الصهيونى وزارة الصحة الفلسطينية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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