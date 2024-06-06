هدف وسام أبو علي في مازيمبي ضمن الأفضل بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف في النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024 والتي حصدها الأهلي للمرة الـ12 في تاريخه.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وتواجد هدف وسام أبو علي في شباك مازيمبي، وهو الهدف الثاني لصالح الأهلي في المباراة ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف في نسخة 2024 بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف بعد عرضية رائعة من علي معلول بالجبهة اليسرى قبل أن يسددها وسام أبو علي بشكل رائع في الشباك.

وحقق الأهلي الفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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