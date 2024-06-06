تفاصيل بيع مخطوطة رواية لـ ألبير كامو بمزاد علني فى باريس بـ 650 ألف يورو

أثارت مسودة رواية مكتوبة بخط يد الأديب الفرنسي ألبير كامو، الكثير من الجدل والدهشة، بعد بيعها في مزاد علني بأكثر من 650 ألف يورو، ولهذا نستعرض في السطور التالية القصة الكاملة لهذه المخطوطة النادرة.

بيعت مخطوطة مكتوبة بخط اليد للرواية الفرنسية الكلاسيكية الشهيرة "الغريب" لألبير كامو بأكثر من 650 ألف يورو (553 ألف جنيه استرليني) في مزاد علني.

وأثارت هذه المسودة حيرة الكثير من المثقفين والمؤلفين، بشأن الأسباب التي جعلت ألبير كامو، الحائز على جائزة نوبل أن يقوم بإعادة كتابتها بعد نشر الرواية.

وعُرضت هذه المخطوطة بخد يد ألبير كامو لرواية "الغريب"، المؤلفة من 104 صفحة، والتي تدور أحداثها حول مستوطن فرنسي في الجزائر يقتل رجلًا عربيًا لم يذكر اسمه، للمزاد العلني في باريس، يوم الأربعاء.

واكتشف البعض ممن اطلعوا على هذه المخطوطة، أن هذه الوثيقة لا تحمل الرؤى الأدبية المعتادة للمسودة الأولى المكتوبة والمصححة للرواية، فيبدو أن كامو كتبها بخط يده عام 1944، بعد عامين من نشر الرواية في فرنسا.

مخطوطة لرواية “الغريب” لألبير كامو

وكان لرواية "الغريب" نسخة مطبوعة أولية، طبعت لأول مرة حوالي 4400 نسخة، لكنها سرعان ما أصبحت من أكثر الكتب مبيعًا فيما بعد، وتسأل البعض: لماذا عكف ألبير كامو، الذي فاز بجائزة نوبل عام 1957، بنسخ روايته المنشورة يدويًا بقلم أسود ووقعه وأرجعه إلى تاريخ إبريل 1940، مضيفًا رسومات الشعار المبتكرة والسهام والملاحظات له؟

ووفقًا لصحيفة ذى جارديان، حينها كانت باريس واقعة تحت الاحتلال النازي في ذلك الوقت، ولذلك يُعتقد أن هذه المسودة، كانت وسيلة "كامو" لجمع الأموال التي كان في أمس الحاجة إليها عن طريق تزوير نسخة من روايته مكتوبة بخط اليد لأحد المعجبين الأثرياء.

وقالت دار المزادات في ملاحظاتها: "إن تاريخ كتابة المسودة الدقيق غامض، وكذلك التقدم الذي أحرزته هذه الرواية".

ولم يتم الكشف عن هوية المشتري الأول لمخطوطة كامو المزيفة غير، حيث أنها كانت معروضة للبيع في السابق، في مزاد علني مرتين، في عامي 1958 و1991.

وطُبعت رواية الغريب L'Étranger، التي تُرجمت إلى الإنجليزية باسم The Stranger أو The Outsider، 4400 نسخة، لكنها سرعان ما أصبحت من أكثر الكتب مبيعًا ثم أصبحت من كلاسيكيات الأدب الفرنسي، حيث بيع منها ملايين النسخ.