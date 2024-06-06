هيئة الدواء تشارك بجلسة حوارية عن ممارسة الرعاية الذاتية فى صحة إفريقيا

شاركت هيئة الدواء المصرية في جلسة "الرعاية الذاتية للمرضى"، والتي انعقدت خلال فعاليات المؤتمر الدولي صحة إفريقيا Africa Health ExCon المنعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة وحضور عدة وزارات وهيئات ومؤسسات مصرية، بالإضافة إلى نخبة من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية.

وناقشت الجلسة كيفية استخدام الدواء بشكل سليم وآمن، وكذلك الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وشركات الأدوية في مجال الرعاية الذاتية، لضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الذاتية.

كما شملت الجلسة تبادل تجارب الجهات الرقابية من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية للدواء لإنشاء إطار تنظيمي مناسب لتمكين الرعاية الذاتية، من حيث استخدامات الدواء، مما ينعكس على الاستخدام المناسب والآمن للأدوية، وما يمكن القيام به لضمان تكييف الإطار التنظيمي مع احتياجات المرضى لضمان أفضل النتائج الممكنة.

من جانبها قامت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة، بتسليط الضوء على تجرية مصر فى ممارسة الرعاية الذاتية من أجل صحة أفضل للمواطن المصرى، وجهود الهيئة والحكومة بمشاركة القطاع الخاص لإنشاء إطار تنظيمي مناسب لتمكين ممارسة الرعاية الذاتية، من حيث استخدامات الدواء مع احتياجات المرضى لضمان الاستخدام المناسب والآمن للأدوية.

جدير بالذكر أن الجلسة شهدت مشاركة من الجهات الرقابية والسلطات التنظيمية للدواء في الدول الأفريقية كتونس وكينيا وشركات الأدوية وأيضًا ممثلو الاتحاد العالمي للرعاية الذاتية، وأكد ممثلو الاتحاد العالمي للرعاية الذاتية على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لممارسات الرعاية الذاتية.

تأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في المؤتمر في إطار الحرص على تقديم أفضل رعاية للمرضى مما يضمن الأمان والسلامة، ويؤكد وصول دواء آمن وفعال لكل المستخدمين، ويتيح المؤتمر فرصة لمناقشة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الطبية وتبادل أفضل الممارسات.