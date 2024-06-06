26 رحلة سياحية استقبلها مطار مطروح منذ بداية الموسم الصيفي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان مطار مرسي مطروح الدولي استقبل اليوم الخميس، رحلتي طيران شارتر من دولة التشيك ليصل إجمالي عدد الرحلات التى تم استقبالها 26 رحلة طيران سياحية منذ بداية الموسم السياحى الصيفى في مايو الماضي 2024م.

واستمر تدفق حركة السياحة الداخلية من محافظات الجمهورية للاستمتاع بشواطئ المحافظة ومقوماتها السياحية المتميزة والفريدة.

البروشورات الدعائية وكروت البوستال

وأشار محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه يتم استقبال رحلات الطيران السياحية بالترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والهدايا العينية والكتيبات التعريفية باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال الإدارة العامة للسياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع متابعة وصول الرحلات والتنسيق المستمر مع مطارى مرسى مطروح والعلمين الدوليين، وكذلك التنسيق مع الشركات والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم والبرامج السياحية المقترحة لهم لزيارتها وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

يذكر أن محافظة مطروح، تتنوع بها أنواع السياحة كالرحلات والسفارى وكذلك السياحة العلاجية والترفيهية والاثرية وغيرها مما يجذب اليها السائحين الاجانب والعرب بالاضافة الى السياحة الداخلية للاستمتاع بما تتمتع به شواطئها ذات الشهرة العالمية كروميل وعجيبة وكليوباترا والغرام وغيرها من رمال بيضاء ومياه فيروزية ،بالاضافة الى الاستمتاع بانواع السياحة المتنوعة بعدد من مدن المحافظة خاصة مدينة العلمين الجديدة ومرسى مطروح وواحة سيوة الساحرة.

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