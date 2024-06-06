الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هاشتاج #كلنا_داعمين_للسيسي_والجيش يتصدر ترند «إكس» (صور)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدَّر هاشتاج #كلنا_داعمين_للسيسي_والجيش ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، مُعتليا قائمة الأكثر تداولًا وبحثًا بين الرواد.

ودعّم المتابعون جهود الدولة المصرية في التصدّى للمخططات الإسرائيلية بتهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي ترفضه مصر وتجدد رفضها دائمًا بشأنه.

يأتي هذا في أعقاب الحرب الإسرائيلية الجارية الآن على قطاع غزة المُحاصر إذ نشر المغردون على منصة "X" الأكثر استخدامًا بين المواطنين حول العالم، صورًا عديدة للرئيس السيسي وفيديوهات تستعرض قوة الجيش المصري، وأجزاء من تدريباته الشاقة والاستعدادية، مؤكدين قوته بين جيوش العالم.

وأكد المتابعون دعمهم للرئيس السيسي والقيادة السياسية في مواجهة التحديات والظروف الراهنة، والحفاظ على أرض الوطن وشعب مصر الواعي.

الفريق محمد زكي

وقال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري وقيادته الوطنية، وأن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي المصري.

وشدد وزير الدفاع على الدور المهم والفعال الذي تقوم به الدولة المصرية لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وأن الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على سيناء لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال حضور وزير الدفاع المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية، واستمر لعدة أيام، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين ورؤساء الجامعات المصرية

كلنا داعمين للسيسي والجيش إكس جهود الدولة المصرية سكان غزة القضية الفلسطينية الحرب الإسرائيلية قطاع غزة

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