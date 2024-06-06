الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 3 سنوات للمتهم باستعراض القوة فى البساتين

صورة أرشيفية لمحكمة
صورة أرشيفية لمحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة المتهم "ف.ق" بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعراض القوة في البساتين، كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة الي محكمة الجنايات قيام المتهم" ف.ق " وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم بدائرة قسم شرطة البساتين أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص، كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهما ضد بعضهم البعض والمجني عليهم "ف. م "و" م.م "و "م.ا " و"ع.ز" حال كون المجني عليه الأول طفلًا مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر موضوع الاتهامين الأول والثاني وأسلحة بيضاء  وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم.

والحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنه وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء سكينا ومصلا معدنيا دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة السجن لمدة ثلاث سنوات الحكم البساتين أمر الإحالة

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