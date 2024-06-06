السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة جواهرجى فى البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة المتهم " م.ع.ا" بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي وذلك لاتهامهبسرقة جواهرجي بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وامانة سر محمد طه.

كشف أمر الاحالة إلي محكمة الجنايات قيام المتهم" م.ع.ا" بأنه بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة شرع في سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه "ر.م" بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دلف للحانوت خاصته محل التعدى زاعمًا ابتياع قرطًا ذهبيًا لنجلته وما أن أمن صدق مزعمه حتى امتثل إليه عارضًا عليه مجموعة من الأقراط الذهبية لينتقى منها حاجته، حتى غافله المتهم مشهرًا في وجهه سلاحًا ابيض محل الاتهام الثاني كامًا فاهه طارحًا إياه ارضًا محكمًا قيد حركته مما كان من شأنه إلقاء نفسه وما أن قاومة المجنى عليه ذودا عن نفسه وماله حتي تخلف لديه جراء مقاومته إصابة أوراها تقريره الطبي المرفق الا انه قد أوقف اثر جريمته تسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه له وصياحه من هول الموقف مستنجدًا بمن يغيثه فسارع المتهم بالفرار وأمكن ضبطه بمعرفة جمع من المارين في حينها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاحًا أبيض سكينا مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.