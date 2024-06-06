رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر العلمى السنوى لأمراض الباطنة ببنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة بكلية الطب البشرى، والذى عقد بمركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها والدكتور عمر الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد العسال رئيس أقسام الباطنة بمستشفيات بنها الجامعية ورئيس المؤتمر، وحاضر فيه الدكتور حسام موافى أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

خلال المؤتمر أشار رئيس الجامعة، إلى أن كلية الطب بجامعة بنها تضم العديد من رموز الطب فى مصر مما جعلها أفضل الكليات في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية وفقا التصنيفات الدولية، مشيرا أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

وأكد الجيزاوي، أن الجامعة تستثمر فى المعرفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الهدف الأساسي للخطة البحثية بجامعة بنها هى دعم جهود التنمية الاقتصادية والإجتماعية وحل المشكلات القومية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد العسال، إلى أن المؤتمر ناقش آخر المستجدات في أمراض الباطنة والجديد في تشخيص وعلاج مختلف أمراض الجهاز الهضمى والكبد وأمراض الكلى.

كما تفقد الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي الحقوق والتربية الرياضية.

رافقه خلال الجولة الدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكليتين وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على اللجان، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات كما أجرى حوارات سيادته ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.



وأشاد فوده، بحرص إدارة الكليتين على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، موجها بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب والعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة لهم.