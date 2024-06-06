الإثنين.. أحمد عبدالله محمود ضيف "واحد من الناس" على قناة الحياة

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الإثنين المقبل من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود، وهو نجل الفنان الراحل عبدالله محمود ليكشف أسرارًا وكواليس خاصة عن والده ووجه الشبه بينهما في التمثيل، وحلمه الدائم أن يكون والده بجواره في كل نجاح.

كما يتحدث، خلال الحلقة، عن آخر أعماله في رمضان "حق عرب، المعلم" وهما من أنجح الأعمال الدرامية خلال الشهر الفضيل، وعن دوره وكواليس العمل، وأيضًا مشاركته كضيف شرف فى مسلسل الحشاشين، وأهم الشخصيات التي قدمها في مسيرته.

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعماله السينمائية منها كيرة والجن والوتر وحرام الجسد، وهل يشعر أنه مظلوم فنيًا.

وفي نفس الحلقة يستضيف الليثي أمًا وبناتها الـ٩ بنات الحافظات لكتاب الله، وتتحدث الأم عن سعادتها بما أنعم الله عليها وأن والدهن كان يحفظ تلت القرآن ، وفي خلال الحلقة تتلو حافظات القرآن آيات من الذكر الحكيم .

يذاع برنامج "واحد من الناس" الإثنين العاشرة مساءً على الحياة.