المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للغة الروسية

احتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة دكتورة كرمة سامي باليوم العالمي للغة الروسية، وأوضحت كرمة سامي في كلمتها بأن المركز يحتفل للعام الثاني على التوالي باليوم العالمي للغة الروسية وبالثقافة الروسية الثرية.

تفاصيل احتفالية المركز القومي للترجمة بيوم اللغة الروسية العالمي

في بداية اللقاء رحبت مدير المركز القومي للترجمة، دكتورة كرمة سامي، بضيوف الاحتفالية، دكتور شريف جاد مدير النشاط بالمركز الثقافي الروسي والسيد دينيس برونيكوف مدير دورات اللغة الروسية ونائب مدير المركز الثقافي الروسي.



وقالت سامي: نبدأ هذا الاحتفال بتكريم شخص أكاديمي نبيل تبرع بمكتبته في اللغة الروسية إلى مكتبة المترجم، وهذه إضافة ثرية بالنسبة لمكتبة المركز وهو الدكتور محمد نبيل نوفل. ثم نحتفي بشاعرة روسية مجهولة في الوطن العربي وهي يوليا دورنينا.



ونختتم الاحتفال بمائدة مستديرة نطرح فيها مشاكل الترجمة بين اللغتين العربية والروسية عن طريق نقاش بين أجيال مختلفة من المترجمين والمتخصصين في المركز في إداراة المكتب الفني وإدارة التدريب والجوائز، ونهدف من خلال الحوار إلى وضع خطة الترجمة وسياستها وبرنامج متخصص للتدريب للوصول إلى توصيات لتطوير الترجمة ما بين اللغتين العربية والروسية، وأيضا لوضع قاعدة بيانات خاصة بالترجمة في هذا المجال وأبرز رموزها من المتخصصين والمترجمين.



وكرمت مدير المركز القومي للترجمة كرمة سامي خلال الاحتفالية السيدة رفيقة سليم زوجة الراحل محمد نبيل نوفل.

‎وخلال احتفالية المركز بمئوية الشاعرة الروسية يوليا درونينا، قدمت الدكتورة دينا عبده أستاذ اللغة الروسية وآدابها بقسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس دراسة وترجمات مختارة من أعمالها، وشارك معها من نفس القسم، مروة محمود حسين، رحمة طارق.



‎كما نظم المركز القومي للترجمة، مائدة مستديرة حول قضايا الترجمة بين الثقافتين العربية والروسية أدارها المترجم دكتور عامر محمد أستاذ اللغويات بكلية ألسن عين شمس، بمشاركات تمثل أجيالا مختلفة من المترجمين: دكتورة دينا عبدة، أستاذ الأدب الروسي بكلية الألسن جامعة عين شمس، ونورهان دياب عبدالمنعم من الفائزات في مسابقة كشاف المترجمين ــ وليد عبدالعزيز عضو المكتب الفني وعبدالمنعم محمد المشرف على إدارة التدريب والجوائز.

وشارك أيضا في في المائدة المستديرة دكتور شريف جاد والسيد دينيس برونيكوف، وتم طرح اقتراحات خاصة بعملية الترجمة بين اللغتين العربية والروسية واستعراض إمكانيات تنفيذها.

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