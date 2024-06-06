الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للغة الروسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة دكتورة كرمة سامي باليوم العالمي للغة الروسية، وأوضحت كرمة سامي في كلمتها بأن المركز يحتفل للعام الثاني على التوالي باليوم العالمي للغة الروسية وبالثقافة الروسية الثرية.

تفاصيل احتفالية المركز القومي للترجمة بيوم اللغة الروسية العالمي

في بداية اللقاء رحبت مدير المركز القومي للترجمة، دكتورة كرمة سامي، بضيوف الاحتفالية، دكتور شريف جاد مدير النشاط بالمركز الثقافي الروسي والسيد دينيس برونيكوف مدير دورات اللغة الروسية ونائب مدير المركز الثقافي الروسي.


وقالت سامي: نبدأ هذا الاحتفال بتكريم شخص أكاديمي نبيل تبرع بمكتبته في اللغة الروسية إلى مكتبة المترجم، وهذه إضافة ثرية بالنسبة لمكتبة المركز وهو الدكتور محمد نبيل نوفل. ثم نحتفي بشاعرة روسية مجهولة في الوطن العربي وهي يوليا دورنينا.


ونختتم الاحتفال بمائدة مستديرة نطرح فيها مشاكل الترجمة بين اللغتين العربية والروسية عن طريق نقاش بين أجيال مختلفة من المترجمين والمتخصصين في المركز في إداراة المكتب الفني وإدارة التدريب والجوائز، ونهدف من خلال الحوار إلى وضع خطة الترجمة وسياستها وبرنامج متخصص للتدريب للوصول إلى توصيات لتطوير الترجمة ما بين اللغتين العربية والروسية، وأيضا لوضع قاعدة بيانات خاصة بالترجمة في هذا المجال وأبرز رموزها من المتخصصين والمترجمين.


وكرمت مدير المركز القومي للترجمة كرمة سامي خلال الاحتفالية السيدة رفيقة سليم زوجة الراحل محمد نبيل نوفل.
‎وخلال احتفالية المركز  بمئوية الشاعرة الروسية يوليا درونينا، قدمت الدكتورة دينا عبده أستاذ اللغة الروسية وآدابها بقسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس دراسة وترجمات مختارة من أعمالها، وشارك معها من نفس القسم، مروة محمود حسين، رحمة طارق.


‎كما نظم المركز القومي للترجمة، مائدة مستديرة حول قضايا الترجمة بين الثقافتين العربية والروسية أدارها المترجم دكتور عامر محمد أستاذ اللغويات بكلية ألسن عين شمس، بمشاركات تمثل أجيالا مختلفة من المترجمين: دكتورة دينا عبدة، أستاذ الأدب الروسي بكلية الألسن جامعة عين شمس، ونورهان دياب عبدالمنعم من الفائزات في مسابقة كشاف المترجمين ــ وليد عبدالعزيز عضو المكتب الفني وعبدالمنعم محمد المشرف على إدارة التدريب والجوائز.

وشارك أيضا في في المائدة المستديرة دكتور شريف جاد والسيد دينيس برونيكوف، وتم طرح اقتراحات خاصة بعملية الترجمة بين اللغتين العربية والروسية واستعراض إمكانيات تنفيذها.

da41714b-4090-4576-ac6a-8c416ed54f96
da41714b-4090-4576-ac6a-8c416ed54f96
dffbc19c-eb1f-429f-b35e-5583fbaa5024
dffbc19c-eb1f-429f-b35e-5583fbaa5024
المركز القومي للترجمة دكتورة كرمة سامي يوم اللغة الروسية العالمي يوليا درونينا دكتور محمد نبيل نوفل دكتور شريف جاد

مواد متعلقة

سيد الوكيل: "الكوميكس" قد تصرف النظر عن المعنى الحقيقى لتجربة محفوظ

كرمة سامي: فعاليات ثقافية مصرية أيرلندية مشتركة بـ "القومي للترجمة"

الأكثر قراءة

تحرى هلال ذى الحجة 2024 فى السعودية.. الإعلان عن وقفة عرفات وعيد الأضحى بعد قليل

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الخارجية تشدد على المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية الالتزام بقواعد الحج

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها