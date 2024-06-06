الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تختتم فعاليات التدريب المخصص في استخدامات الذكاء الاصطناعي

جانب من التدريب
جانب من التدريب

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات التدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، التي بدأت في 11 مايو الماضي، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك في إطار البروتوكول المبرم بين النيابة العامة وجامعة القاهرة.

 وحاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعة وأبرز الخبراء في موضوعات العلوم التخصصية المرتبطة بأساسيات الذكاء الاصطناعي وأهمها "خوارزميات التعلم الآلي، معالجة اللغة الطبيعية، الرؤية الحاسوبية، التعلم العميق".

كما شمل التدريب موضوعات عملية تتعلق بتطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة "تحليل البيانات، استخراج المعلومات، التنبؤ، الأتمتة"، حيث قام أعضاء النيابة المشاركين في التدريب بإعداد مشروعات عملية عن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة ورؤية كلٍ منهم حول إمكانيات التطبيق العملي لها والحلول المقترحة لما يصادفهم من مشكلات أو موضوعات ذات صلة بعمل النيابة العامة باستخدام تلك التقنيات، وقدموا في نهاية الدورة عروضًا مختصرة عن هذه المشروعات. 

ومن المقرر أن تستأنف الدورات التالية في بداية شهر يوليو القادم، استكمالا لبروتوكول التعاون بين النيابة العامة وجامعة القاهرة.

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النيابة فعاليات التدريب الذكاء الاصطناعي اعضاء النيابة العامة حوادث الدستور

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