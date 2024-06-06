الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات مُشددة لتأمين مولد السيدة العذراء.. وجولة لمحافظ المنيا بدير جبل الطير

القاضي ومطران سمالوط
القاضي ومطران سمالوط بالمنيا

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، جولة تفقدية بدير جبل الطير بمركز سمالوط شمال المحافظة، للوقوف على الإجراءات الأمنية وتقديم الدعم اللوجيستي لموسم مولد السيدة العذراء، مهنئًا الإخوة الأقباط بهذه المناسبة، ومؤكدًا على تضافر نسيج الأمة المصرية في مختلف المناسبات حيث تجمعنا  الأعياد والأفراح بتزامن مولد السيدة العذراء هذا العام مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء صلاح الدياسطي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد واللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا واللواء حسن مهران مفتش أمن المنيا والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط وعددًا من القيادات الأمنية.


وأكد المحافظ، أن روح الوحدة الوطنية والمحبة والإخاء التي تسري في جسد الوطن، ستظل دائمًا مصدر قوة وتماسك لمصر في مواجهة التحديات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى يولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير المشروعات القومية، ومنها مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة، بما يعزز من مكانة مصر السياحية ويجذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم.


ووجه المحافظ، باستمرار تأمين الزوار وتوفير الحماية المدنية لضمان سلامتهم، مشددًا على مراقبة جودة وصلاحية السلع المعروضة وتوفير منتجات آمنة وصحية للزوار  و تكثيف الحملات المرورية لضبط حركة المرور وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار إلى الدير.

وأعرب الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، عن ترحيبه بزيارة محافظ المنيا، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق الترابط والانتماء لوطننا العزيز مصر، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من الجهد والعطاء.

يذكر أن دير جبل الطير تشهد أحتفالات سنوية بمولد السيدة العذراء، بحضور ما يقرب من 2 مليون مواطن من محافظات مصر والدول العربية والغربية، وشهدت المناطق أعمال تطوير بعد أن قام الفاتيكان بأعتمادها ضمن رحلة الحج العالمية المقدسة.

WhatsApp Image 2024-06-06 at 5.52.41 PM (1)
WhatsApp Image 2024-06-06 at 5.52.41 PM (1)
WhatsApp Image 2024-06-06 at 5.52.40 PM
WhatsApp Image 2024-06-06 at 5.52.40 PM
WhatsApp Image 2024-06-06 at 5.52.41 PM (2)
WhatsApp Image 2024-06-06 at 5.52.41 PM (2)
WhatsApp Image 2024-06-06 at 5.52.41 PM (3)
WhatsApp Image 2024-06-06 at 5.52.41 PM (3)
محافظ المنيا دير جبل الطير مولد السيدة العذراء الاجراءات الأمنية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بالمنيا

إزالة وإيقاف 19 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

منذ بدء الموسم.. توريد 364 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

105 مخالفات متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

دورة تدريبية عن مهارات القيادة وإدارة العاملين للقيادات العليا بالمنيا

تحرير 284 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية فى 3 مراكز بالمنيا

المنيا تصعد 5 قرى و3 مراكز لـ"جائزة التميز الحكومي"

توريد 357 ألف طن قمح للشون والصوامع في المنيا

الأكثر قراءة

تحرى هلال ذى الحجة 2024 فى السعودية.. الإعلان عن وقفة عرفات وعيد الأضحى بعد قليل

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الخارجية تشدد على المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية الالتزام بقواعد الحج

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها