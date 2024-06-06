دعاء أول أيام شهر ذو الحجة 2024.. ذو الحجة، الشهر الثاني عشر والأخير في التقويم القمري الإسلامي، هي فترة مليئة بالأهمية الروحية والجذور التاريخية الغنية، بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو يمثل فترة الحج المقدسة التي يقوم فيها الملايين بالحج سنويًا إلى مكة، ويتبعها الاحتفال بعيد الأضحى.

دعاء أول أيام شهر ذو الحجة 2024

ومع اقترابنا من شهر ذي الحجة 2024، نتعمق في سياقه التاريخي، ومناسك الحج، ونصائح عملية لاحتضان هذا الوقت المقدس الذي يحتوي على "أفضل 10 أيام في السنة"، يبحث الكثيرون عن أفضل أدعية اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

موعد بداية شهر ذي الحجة

وتبدأ الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة 1445 في 7 أو 8 يونيو 2024، سيكون يوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة) هو 15 أو 16 يونيو، ويوم العاشر من ذي الحجة (عيد الأضحى) سيكون 17 أو 18 يونيو 2024، حيثُ يتوقف ذلك على استطلاع هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس.

موعد بداية شهر ذي الحجة

ما هو ذو الحجة؟

شهر ذي الحجة من أقدس فترات السنة الإسلامية، حيثُ إنَّه شهر من الروحانية المتزايدة، نشهد مناسبتين خاصتين للغاية (الحج وعيد الأضحى) - كل ذلك في إخلاص الله سبحانه وتعالى.

أفضل أيام العام

كثير من الناس لا يعلمون أن العشرة الأولى من ذي الحجة أفضل من سائر أيام السنة، وهي أفضل عشرة أيام بلا استثناء، وهي أفضل من أيام رمضان، لقول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): "قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام".

دعاء أول أيام شهر ذو الحجة 2024

دعاء أول أيام شهر ذو الحجة 2024