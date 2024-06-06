الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماجواير يعلق على استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا لأمم أوروبا 2024

هاري ماجواير
هاري ماجواير

علق هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد، على استبعاده من قائمة منتخب انجلترا لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، يورو 2024.

وخرج ماجواير من قائمة المنتخب الانجليزي لبطولة أمم أوروبا المقبلة، وغادر المعسكر اليوم.

وكتب ماجواير عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس": "أنا حزين لعدم استدعائي للعب مع انجلترا في أمم أوروبا هذا الصيف".

وأضاف: "على الرغم من بذل أفضل جهد لدي، لم أستطع التعافي من الإصابة في الكاحل، دفعت نفسي بقوة للعودة وحاولت فعل ذلك، ببساطة أنا محبط تمامًا".

وتنطلق منافسات بطولة أمم أوروبا المقبلة يوم 14 يونيو الجاري وتستمر منافساتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.

وواصل ماجواير: "بالنسبة لي، تمثيل إنجلترا أكبر شرف ويعني كل شىء بالنسبة لي، إذا لم أستطع مساعدة الفريق كلاعب، سأدعمهم كمشجع بجانب أفراد الشعب، هيا اذهبوا وحققوا الفوز يا رجال".

وأنهى: "ساعود إلى الاستشاري الطبي لمانشستر يونايتد من أجل الاستعداد للموسم المقبل".

https://x.com/HarryMaguire93/status/1798733857908216231

ويقع المنتخب الانجليزي في المجموعة الثالثة بالبطولة رفقة منتخبات سلوفينيا، الدنمارك، صربيا.

ويفتتح منتخب انجلترا مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب صربيا يوم الأحد 16 يونيو في العاشرة مساءً على ملعب فيلتينس أرينا، ثم يلتقي منتخب الدنمارك يوم 20 يونيو في السابعة مساءً، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب سلوفينيا يوم 25 يونيو.

ويملك ماجواير سجلًا دوليًا مع منتخب انجلترا بدأه في 5 أكتوبر 2017 بمواجهة منتخب ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2018، ومنذ ذلك التاريخ شارك في 63 مباراة مع الأسود الثلاثة وسجل 7 أهداف وصنع هدفين لزملائه في المنتخب، كما كان أحد عناصر التشكيل الأساسي لانجلترا في بطولة أمم أوروبا الماضية والتي خسرها المنتخب الانجليزي في المباراة النهائية أمام نظيره الإيطالي.

ماجواير منتخب إنجلترا قائمة منتخب انجلترا كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

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