الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوريل يدعو للتحقيق فى قصف إسرائيل لمدرسة للأونروا بغزة

بوريل
بوريل

دعا مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إلى إجراء تحقيق في استهداف إسرائيل لمدرسة تابعة للأونروا في غزة.

وشدد "بوريل" على ضرورة أن توافق إسرائيل وحماس على الخطة المقترحة لوقف إطلاق النار، قائلاً إن وقف إطلاق النار المستدام في غزة هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين والوصول للإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

غارة جوية إسرائيلية 

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في السياق، قالت وزارة الصحة في غزة إن 45 شخصًا على الأقل قتلوا خلال غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تديرها الأمم المتحدة في وسط غزة.

وتقوم المدرسة، التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بإيواء النازحين في مخيم النصيرات للاجئين.

ومن المقرر أن تصدر الولايات المتحدة و16 دولة أخرى احتجزت حماس مواطنيها بيانًا مشتركًا، الخميس، يدعو إسرائيل وحماس إلى الاتفاق على أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار.

الأونروا الاتحاد الأوروبي غزة الهجوم إسرائي

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