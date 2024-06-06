الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فارس حامد: الرئيس السيسى له دور تاريخى فى دعم القضية الفلسطينية

فارس حامد أستاذ العلاقات
فارس حامد أستاذ العلاقات الدولية

قال د.فارس حامد، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تدرك منذ اللحظة الأولى أن الوضع داخل قطاع غزة معقد ومُركب، بالتالي كانت جهودها الإنسانية والإغاثية والدبلوماسية منذ السابع من أكتوبر الماضي، تصب في مصلحة القضية الفلسطينية.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، الخميس، القاهرة والقيادة السياسية المصرية، الممثلة في الرئيس السيسي، له دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ويجب أن نتذكر أن أول كلمة ألقاها الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تولية السلطة لمصرية عام2014، كانت بخصوص القضية الفلسطينية.

وأوضح أن في نفس العام تعرضت القضية الفلسطينية، لاعتداء متكرر من دولة الاحتلال الإسرائيلي استمر مدة 55 يومًا ونجحت الدبوماسية المصرية في التغلب على العقبات الكثيرة والوصول إلي اتفاق إطلاق النار.

الاحتلال مصر القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

زهران: تحرك إسبانيا لدعم فلسطين يؤكد هشاشة الطرح الأمريكى

البرديسى: القيادة السياسية والدبلوماسية على أرضية واحدة لتحقيق التسوية بغزة

عقب انطلاق المرحلة الثالثة.. إنجازات مبادرة "المشروعات الخضراء الذكية" (فيديو)

أستاذ مناخ: مصر اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة (فيديو)

في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات الفنية في حياة محمد نجم (فيديو)

هجوم مسلح على السفارة الأمريكية وانتشار للجيش.. ماذا يحدث فى لبنان؟

نتنياهو يتفقد حريق مستوطنة كريات شمونة

إسرائيل: مستعدون لعملية قوية للغاية على الحدود مع لبنان

الأكثر قراءة

تحرى هلال ذى الحجة 2024 فى السعودية.. الإعلان عن وقفة عرفات وعيد الأضحى بعد قليل

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الخارجية تشدد على المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية الالتزام بقواعد الحج

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها