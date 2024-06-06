فارس حامد: الرئيس السيسى له دور تاريخى فى دعم القضية الفلسطينية

قال د.فارس حامد، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تدرك منذ اللحظة الأولى أن الوضع داخل قطاع غزة معقد ومُركب، بالتالي كانت جهودها الإنسانية والإغاثية والدبلوماسية منذ السابع من أكتوبر الماضي، تصب في مصلحة القضية الفلسطينية.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، الخميس، القاهرة والقيادة السياسية المصرية، الممثلة في الرئيس السيسي، له دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ويجب أن نتذكر أن أول كلمة ألقاها الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تولية السلطة لمصرية عام2014، كانت بخصوص القضية الفلسطينية.

وأوضح أن في نفس العام تعرضت القضية الفلسطينية، لاعتداء متكرر من دولة الاحتلال الإسرائيلي استمر مدة 55 يومًا ونجحت الدبوماسية المصرية في التغلب على العقبات الكثيرة والوصول إلي اتفاق إطلاق النار.