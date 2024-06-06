Watchit تعلن عرض مسلسل "الوصفة السحرية" غدًا

أعلنت منصة watchit الإلكترونية عن عرض مسلسل “الوصفة السحرية” غدًا الجمعة قبل عرضه على شاشة dmc بـ٢٤ ساعة، حيث من المقرر عرضه على التليفزيون السبت في تمام الساعة الثامنة مساء.

وشاركت واتش إت البوستر الرسمي لمسلسل الوصفة السحرية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: “انتظروا مسلسل الوصفة السحرية غدًا وحصريًا عبر واتش إت قبل عرضه بالتليفزيون بـ٢٤ ساعة”.

يشارك فى بطولة مسلسل الوصفة السحرية كل من: شيري عادل، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبوداوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

ينطلق عرض مسلسل الوصفة السحرية على قناة dmc بعد غد السبت 8 يونيو على قناة DMC وقناة DMC دراما ومنصة Watch it قبل القناة بـ24 ساعة حيث يفتتح المسلسل موسم الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويكون أول الأعمال الجديدة التي تعرض بعد موسم رمضان 2024.

مسلسل "الوصفة السحرية" من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها المؤلف هاني سرحان، وتدور أحداثه حول مشاكل الزواج والعلاقات الرومانسية والاجتماعية من خلال نماذج مختلفة من الأزواج، ويطرح العمل سؤالًا: هل هناك وصفة سحرية لو عرفناها سنصل إلى السعادة وستحل جميع مشاكلنا؟، والوصفة السحرية لزواج ناجح هو اسم الكتاب الذي تتحرك من خلاله الأحداث لتتغير حياة الأبطال تمامًا.