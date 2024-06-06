برلمانى يشيد بقرار دولة الكويت بإزالة اسم حسن البنا من شوارعها

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بقرار دولة الكويت الشقيقة بإزالة اسم حسن البنا من شوارعها.

وقال عباس، في تصريحات صحفية له، إن إزالة اسم حسن البنا من شوارع الكويت تأكيد على كشف كذب جماعة الإخوان الإرهابية في كل دول العالم.



وأوضح عضو مجلس النواب أن هذا القرار جاء انطلاقًا من رغبة دولة الكويت الشقيقة في تجنب أي حساسيات أو خلافات قد تنتج عن وجود أسماء تحمل دلالات تاريخية قد لا تكون مقبولة.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن إزالة اسم حسن البنا دليل على معرفة كل دول العالم خطر جماعة الإخوان الإرهابية وأن ما حدث من ثورة عليهم في مصر كان نتيجة لأفعالهم الإرهابية.

جدير بالذكر أنه قرر مجلس الوزراء الكويتى باستبدال أسماء الأشخاص التى تحملها بعض شوارع الكويت بأرقام، من بينها اسم حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، الذى أطلقته الكويت على أحد شوارعها منذ 50 عامًا.

ووفق القرار ستقتصر تسمية بعض الشوارع على السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول، وفيما يتعلق بالشوارع التي تحمل أسماء الدول والعواصم، سيتم التعامل وفقًا للمعاملة بالمثل.

وكان قد كلف مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال أسماء الأشخاص على الشوارع والميادين والاتجاه لترقيمها.

يذكر أن وزارة الأشغال العامة الكويتية بتغيير أسماء الشوارع التي تحمل أسماء شخصيات من غير رؤساء الدول، ويشمل التغيير شارع حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، والذي ظل اسمه على لافتة الشارع طوال 50 عامًا.

ووفقًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، فإن الشخصيات الوحيدة التي تمت الموافقة على استخدامها كأسماء للشوارع هي الملوك والسلاطين والأمراء ورؤساء الدول؛ وإلا سيتم تحديد الشوارع التي يغطيها التغيير بالأرقام.