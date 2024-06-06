رئيس الأركان يشهد تنفيذ البيان العملي لإجراءات التأمين التخصصي لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، البيان العملى لأنسب أسلوب تنفيذ إجراءات التأمين التخصصى لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى الذى يأتي فى إطار خطة التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ.ح شريف العرايشى، قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أكد خلالها حرص رجال الجيش الثالث الميداني في الحفاظ

على أعلى معدلات الكفاءة القتالية ليكونوا قادرين على أداء مهامهم بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المشاركة بالبيان والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لكافة العناصر والإطمئنان على جاهزيتهم ومدى تفهمهم للمهام المكلفين بها.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان والذى تضمن إجراءات التأمين والوقاية والتعامل مع المواقف المختلفة التى يمكن التعرض لها أثنـاء سير العمليات، بالاشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة وقدرتهم على آداء المهام التخصصية بإستخدام أحدث الوسائل والمعدات.

فى نهاية البيان، الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميدانى، مشيدًا بالمستوى المتميز لجميع العناصر المشاركة، مؤكدًا الاهتمام بالتدريب التخصصى لجميع العناصر وصقل مهاراتهم التكتيكية والميدانية واستغلال طبيعة الأرض وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى داخل الوحدات والتشكيلات.