الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التكنولوجيا تنتصر.. أندية البريميرليج ترفض مقترح إلغاء تقنية الفار

تقنية الفيديو
تقنية الفيديو

أبدت أندية الدوري الانجليزي الممتاز رأيها في مقترح إلغاء تقنية الفيديو المساعدة، VAR، بداية من الموسم المقبل، والذي تمت مناقشته خلال الاجتماع السنوي للرابطة.

وسبق أن تقدم نادي ولفرهامبتون بمقترح لإلغاء تطبيق تقنية الفيديو من مباريات الدوري الانجليزي بداية من الموسم المقبل، وكان من المقرر أن يتم التصويت بين الأندية على هذا المقترح، طالع التفاصيل هنا.

وأفادت شبكة بي بي سي، أن أندية الدوري الانجليزي صوتت خلال اجتماعها السنوي بالأغلبية على استمرار تطبيق تقنية الفيديو في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن نادي ولفرهامبتون الوحيد الذي صوت على إلغاء التقنية من مباريات الموسم المقبل، أي أن التصويت جاء بواقع 19 ناديًا موافقًا مقابل نادٍ واحد رافضًا لاستمرارها.

الدوري الإنجليزي الممتاز var تقنية الفيديو إلغاء تقنية الفيديو ولفرهامبتون

الأكثر قراءة

الخارجية تشدد على المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية الالتزام بقواعد الحج

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

عاجل| حادث خطير.. حماس تثير ذعر إسرائيل بعد اختراق الحدود مرة أخرى

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لماذا لا نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها