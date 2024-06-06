التكنولوجيا تنتصر.. أندية البريميرليج ترفض مقترح إلغاء تقنية الفار

أبدت أندية الدوري الانجليزي الممتاز رأيها في مقترح إلغاء تقنية الفيديو المساعدة، VAR، بداية من الموسم المقبل، والذي تمت مناقشته خلال الاجتماع السنوي للرابطة.

وسبق أن تقدم نادي ولفرهامبتون بمقترح لإلغاء تطبيق تقنية الفيديو من مباريات الدوري الانجليزي بداية من الموسم المقبل، وكان من المقرر أن يتم التصويت بين الأندية على هذا المقترح، طالع التفاصيل هنا.

وأفادت شبكة بي بي سي، أن أندية الدوري الانجليزي صوتت خلال اجتماعها السنوي بالأغلبية على استمرار تطبيق تقنية الفيديو في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن نادي ولفرهامبتون الوحيد الذي صوت على إلغاء التقنية من مباريات الموسم المقبل، أي أن التصويت جاء بواقع 19 ناديًا موافقًا مقابل نادٍ واحد رافضًا لاستمرارها.