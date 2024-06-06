الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زهران: تحرك إسبانيا لدعم فلسطين يؤكد هشاشة الطرح الأمريكى

إيمان زهران
إيمان زهران

علّقت د.إيمان زهران، خبيرة العلاقات الدولية، على انضمام إسبانيا للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت زهران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، الخميس:"تلك الإجراءات تؤثر بشكل كبير في القراءة الأوروبية والغربية بشكل واضح وإعادة تقييمها لآلية وأبعاد ما يحدث في غزة والقضية الفلسطينية ككل، كذلك التطورات القائمة والتعامل معها رغم الطرح الأمريكي الذي طرحه جو بايدن للخطة المكونة من مسارات رئيسية لإنهاء وقف الصراع القائم".

وأضافت: التحرك الإسباني الأخير يؤكد مدى هشاشة الطرح الأمريكي، فضلًا عن تأكيده  استمرارية تفاقم الأوضاع داخل أراضي غزة، وسط استمرار الضربات الإسرائيلية على القطاع مع العديد من التصريحات المتضاربة داخل الاحتلال بين السياسيين ما بين المؤيد والمعارض للطرح الأمريكي".

في السياق، قال مصدر رفيع المستوى، الخميس، إن مصر أجرت لقاءات واتصالات مكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضاف المصدر رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار، موضحًا أن الحركة ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام المقبلة.

أشار المصدر إلى أن "قيادات حماس أبلغتنا بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة"، مضيفًا أن "التحركات المصرية المكثفة وزيارات وفود الفصائل الفلسطينية تأتي لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة".

وأكد المصدر أن هناك دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة ومناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية.

غزة اسبانيا إسرائيل محمكة العدل الدولية خبيرة العلاقات الدولية

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