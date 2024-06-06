نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2024.. بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لإعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس، فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

كشفت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني قاربت على الانتهاء، داخل الكنترول، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من قبل الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

ومن المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 مطلع الأسبوع المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي، بمشيخة الأزهر الشريف.

عدد طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني 178014 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني 185908 طالبات وطلاب.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024 هو 550 درجة، موزعين على النحو التالي:-

درجات مادة اللغة العربية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 100 درجة للترمين.

درجات مادة الرياضيات 100 درجة للترمين.

درجات مادة التربية الإسلامية 100 درجة للترمين.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية في نتيجة الصف السادس الابتدائي 50 درجة للترمين.

درجات مادة العلوم 50 درجة للترمين.

درجات مادة اللغة الإنجليزية 50 درجة للترمين.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس

ومن خلال رابط بوابة الأزهرالإلكترونية للنتائج برقم الجلوس، يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني عبر اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج من هنا.

ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف.

اختر نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية لعام 2024

إدخال رقم الجلوس.

اضغط على عرض النتيجة.

واخيرا ستظهر نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية 2024 وفقا لبيانات الاستعلام.

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