الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسبانيا تنضم إلى جنوب إفريقيا فى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. أحمد زكارنة يحلل

أحمد زكارنة
أحمد زكارنة

قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي، إن التحركات من قبل بعض الدول لا سيما إسبانيا للانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوة المقدمة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، عقب اعتراف مدريد بدولة فلسطين تؤكد التحولات الكبرى التي حدثت على مستويين أساسيين، المستوى الشعبي من جهة، والمستوى الرسمي من جهة أخرى، تحديدا في أوروبا، مشيرًا إلى وجود صقور في أوروبا، على رأسهم تقف إسبانيا وإيرلندا والنرويج.

وأضاف زكارنة، الخميس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هؤلاء يحاولون تغيير معالم الخارطة السياسية أو صناعة القرار السياسي في أوروبا؛ للخروج من العباءة والهيمنة الأمريكية لصالح الحقوق المدنية والشعبية ليس فقط لفلسطين، لكن لأطراف عدة حول العالم، مؤكدًا أن ما حدث بالأساس في قضية المحكمة هو خلق تاريخ جديد في العلاقة ما بين المنظومة الدولية بكل مؤسساتها وما بين دولة الاحتلال.

القاهرة الإخبارية منتصف النهار اسبانيا جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية فلسطين

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