تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة ترويج خطوط هواتف مجهولة المصدر فى الموسكى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر فى منطقة الموسكى.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام أحد أصحاب المحلات بدائرة القسم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر، تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات اتصالات مختلفة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وأقر بتحصله عليها من (بائع خطوط وكروت شحن) تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات اتصالات مختلفة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بسؤاله عن مصدر تحصله عليها أقر بشرائها من (مندوب سابق بإحدى شركات الإتصالات- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بإحدى شركات الاتصالات، قام بالتحصل على بطاقات الرقم القومى من ذويه وأصدقائه وتسجيل الخطوط على خلفية عمله بالشركة وتفعيلها والاستفادة منها ثم يقوم ببيعها مرة أخرى.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام أحد أصحاب المحلات بدائرة القسم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر، تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات اتصالات مختلفة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وأقر بتحصله عليها من (بائع خطوط وكروت شحن) تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات اتصالات مختلفة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بسؤاله عن مصدر تحصله عليها أقر بشرائها من (مندوب سابق بإحدى شركات الإتصالات- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بإحدى شركات الاتصالات، قام بالتحصل على بطاقات الرقم القومى من ذويه وأصدقائه وتسجيل الخطوط على خلفية عمله بالشركة وتفعيلها والاستفادة منها ثم يقوم ببيعها مرة أخرى.