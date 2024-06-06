الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة ترويج خطوط هواتف مجهولة المصدر فى الموسكى

حبس متهمين - آرشيفية
حبس متهمين - آرشيفية

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر فى منطقة الموسكى.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام أحد أصحاب المحلات بدائرة القسم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر، تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات اتصالات مختلفة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وأقر بتحصله عليها من (بائع خطوط وكروت شحن) تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات اتصالات مختلفة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بسؤاله عن مصدر تحصله عليها أقر بشرائها من (مندوب سابق بإحدى شركات الإتصالات- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بإحدى شركات الاتصالات، قام بالتحصل على بطاقات الرقم القومى من ذويه وأصدقائه وتسجيل الخطوط على خلفية عمله بالشركة وتفعيلها والاستفادة منها ثم يقوم ببيعها مرة أخرى.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام أحد أصحاب المحلات بدائرة القسم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر، تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات اتصالات مختلفة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وأقر بتحصله عليها من (بائع خطوط وكروت شحن) تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات اتصالات مختلفة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بسؤاله عن مصدر تحصله عليها أقر بشرائها من (مندوب سابق بإحدى شركات الإتصالات- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بإحدى شركات الاتصالات، قام بالتحصل على بطاقات الرقم القومى من ذويه وأصدقائه وتسجيل الخطوط على خلفية عمله بالشركة وتفعيلها والاستفادة منها ثم يقوم ببيعها مرة أخرى.

محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس 3 أشخاص خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر منطقة الموسكى

مواد متعلقة

تجديد حبس السائق والعمَّال المتسببين فى حادث معدية أبو غالب

الأكثر قراءة

الخارجية تشدد على المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية الالتزام بقواعد الحج

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

عاجل| حادث خطير.. حماس تثير ذعر إسرائيل بعد اختراق الحدود مرة أخرى

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لماذا لا نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها