التموين: ارتفاع نسب توريد القمح المحلى بمواقع الاستلام لـ3.4 مليون إردب

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع نسب توريد القمح المحلي بمواقع الاستلام لنحو 3.4 مليون طن منذ بدء الموسم وحتى الآن.

وتوقع د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تجاوز التوريد حاجز الـ3.7 مليون طن خلال الموسم الحالي وهي كميات أعلي من المستهدف، والمقدر بـ 3.5 مليون طن.

ولفت الوزير إلى استمرار عمليات التوريد إلي تجهيز 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر؛ لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الإردب لـ 2000 جنيه.

أشار المصيلحي إلى أن مستحقات المزارعين تسدد بحد أقصى 48 ساعة من التوريد، مضيفًا أنه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل علميات التوريد وحل أي مشاكل لحظة بلحظة، وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين والموردين عند التوريد.

رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعًا للمزارع

قال أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام، إن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعًا للمزارع وساهم في زيادة عمليات التوريد مقارنة بالعام الماضي.

لفت كمال إلى أن ارتفاع نسبة النقاوة هذا العام ساهم في حصول الموردين والمزارعين علي درجات النقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للإدرب.

وتنتج مصر كميات من القمح تتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنويًا، وفق تقديرات وزارة الزراعة، في حين زرعت الموسم الماضي نحو 3.2 مليون فدان مقارنة بنحو 3.6 مليون فدان في الموسم السابق.

تستورد وزارة التموين كميات إضافية من القمح بجانب المشتريات المحلية، لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم من الدقيق، والتي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم إنتاج من 250 لـ275 مليون رغيف يوم.