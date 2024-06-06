الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرديسى: القيادة السياسية والدبلوماسية على أرضية واحدة لتحقيق التسوية بغزة

طارق البرديسي
طارق البرديسي

قال طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية، إن جهود مصر المستمرة في دعم القضية الفلسطينية نتيجة أن القيادة السياسية والمؤسسات الدولة والدبلوماسية على أرضية واحدة وعلى قلب رجل واحد، فيما يتعلق بضرورة حل هذه المشكلة وتحقيق التسوية داخل غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية، "اكسترا نيوز"، الخميس، الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا رؤية مصر المتكاملة لأزمة القضية الفلسطينية من خلال مسارات وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات والتسوية الشاملة، وليست التصفية التي لا يمكن السماح بها تحت أي ظرف،

وتابع خبير العلاقات الدولية أن مصر تُفشل المخططات الجهنمية بإصرارها على التمسك بقواعد القانون الدولي، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وفضح إسرائيل أمام العالم أنها هي من تُغلق المعبر.

مصر الرئيس السيسي القضية الفلسطينية غزة

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