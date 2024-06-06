رومانو: ميلان أخبر إدارة بولونيا برغبته في كسر عقد زيركزي

يواصل ميلان الإيطالي محاولاته لضم الهولندي يوشوا زيركزي، مهاجم فريق بولونيا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن يفتح باب الانتقالات الصيفية لعام 2024 يوم 15 يونيو الجاري، وحتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بالانتقالات، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" أن إدارة نادي ميلان أبلغت نظيرتها في بولونيا برغبتهم في دفع الشرط الجزائي في عقد زيركزي لضمه لصفوف الفريق.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الهولندي 40 مليون يورو.

وأفاد رومانو أن ميلان اتفق مع زيركزي وممثليه على الشروط الشخصية والنقاط الهامة في عقد اللاعب.

وأشار إلى أن زيركزي سعيد باستمراره في إيطاليا ومؤمن بالمشروع الذي تنوي إدارة ميلان تنفيذه خلال السنوات المقبلة.

وسبق أن ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ناديي مانشستر يونايتد وأرسنال الانجليزيين يرغبان في التعاقد مع يوشوا زيركزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتنافسهم مع ميلان ويوفنتوس على ضم اللاعب.



مسيرة يوشوا زيركزي

وبدأ يوشوا زيركزي مسيرته ضمن صفوف شباب نادي سبارتان الهولندي وانضم منه لصفوف نفس الفئة العمرية بنادي آدو دين هاج في صيف 2013 وقضى معهم 3 سنوات قبل الانتقال لشباب فينورد وكلا الانتقالين كانا في صفقة انتقال حر، وفي صيف 2017 انضم لفريق بايرن ميونخ تحت 17 عامًا وتدرج في المراحل العمرية بالنادي حتى صعد للفريق الأول في صيف 2020، وبعد 6 أشهر انضم لنادي بارما الإيطالي معارًا لمدة ستة أشهر وعاد في صيف 2021 لبايرن ميونخ وأعير لنادي أندرلخت البلجيكي حتى صيف 2022 ثم انتقل إلى نادي بولونيا.

وفي مجمل مسيرته، لعب يوشوا زيركزي 213 مباراة سجل خلالها 83 هدفًا وصنع 49 لزملائه.