الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية فى المرج

حبس عاطلين - أرشيفية
حبس عاطلين - أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالمرج، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما حيازة أسلحة نارية للاتجار بها وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلَين مقيمين بدائرة القسم، حال وجودهما بالقرب من مسكنهما وبحوزتهما بندقية خرطوش و2 فرد محلى وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المرج حبس عاطلين حيازة أسلحة نارية مديرية امن القاهرة حوادث الدستور

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