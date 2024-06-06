الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد الكوميسا يقيّم ميدانيًا معامل «وقاية النباتات» لتعزيز الصحة النباتية

جولة وفد الكوميسا
جولة وفد الكوميسا بمعهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي د.George Ngundo Wabere وDingiswayo Shawa من الأمانة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا(الكوميسا)؛ للقيام بتقييم ميداني للمعامل المحتملة للاعتماد كمعامل مرجعية لمنطقة الكوميسا.

معهد بحوث وقاية النباتات يُنظم برنامجًا تدريبيًا حول "تقنيات مكافحة الآفات"

وقاية النباتات 
وقال د.أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد، إن الهدف من هذه الزيارة هو التأكد من التزام معامل ومختبرات وقاية النباتات بتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، لافتًا إلى قيام وفد الكوميسا بتفقد معمل التصنيف المرئي الدقيق بالمعهد وتقييم ما يحتويه من تجهيزات حديثة عالية الدقة في الفحص والتصوير الداعم للتصنيف للحصول على الاسم العلمي الصحيح لأي حشرة في مصر او خارجها بكل حيادية وسرية لتقاريره.

كما تفقد الوفد معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية وأبدى الوفد اهتمامًا كبيرًا بالتقنيات المستخدمة للسيطرة على الآفات النباتية بطرق طبيعية لتعزيز الإنتاج الزراعي وحماية البيئة بدلًا من الاعتماد على المبيدات الكيميائية التقليدية. كما تفقد الوفد المعمل المركزي ومُكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات للتعرف على دورهما الفاعل في العمل وفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية.

على صعيد متصل، تفقد الوفد معمل آفات وأمراض نحل العسل ومعمل تحليل منتجات نحل العسل بقسم بحوث نحل العسل بالمعهد حيث استعرض أهداف المعامل وأجهزتها ودورها الهام في تطوير برامج الرقابة على جودة منتجات النحل للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والتشخيص المبكر لأمراض النحل ومكافحة الآفات التي تؤثر على النحل وتهدد استدامته.

ونوه د.علي سليمان، رئيس لجنة الصحة والصحة النباتية إلى أن هذه اللجنة هى إحدى اللجان المكلفة من قبل الامانة العامة لمنظمة الكوميسا بتقييم المعامل المحتملة للاعتماد في مجالات الصحة النباتية وسلامة الغذاء والصحة الحيوانية، وهذا يعتبر أمرًا حيويًا لحماية المحاصيل الزراعية والنظم البيئية، مما سيساعد على تسهيل التجارة البينية للسلع الزراعية.

معهد بحوث وقاية النباتات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأمانة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا منطقة الكوميسا لدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد

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