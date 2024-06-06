الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسكندرية يشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

التوقيع
التوقيع

وقع اللواء محمد الشريف محافظ  الإسكندرية، وباسل رحمي - الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، بروتوكولي تعاون مشترك بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة  الإنمائي في مصر، ودكتور محمد عبد الملك - نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ودكتور وليد درويش - رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية  ، وريم عوف – مدير فرع الإسكندرية،  و محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، والدكتورة نيفين النحاس معاون المحافظ للمكتب الفني الهندسي، ودكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان، ويحيى زكريا رئيس حي عامرية ثان.

وفي كلمته، أكد محافظ الإسكندرية عن سعادته بتوقيع مثل هذه البروتوكولات التي تأتي لصالح أهل الإسكندرية وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الإسكندرية،  إلى أن برنامج المنحة يتضمن تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة في حي العامرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد ٨ مشروعات فرعية في مكونات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، إحلال وتجديد ومد خطوط انحدار الصرف الصحى، وإنشاء سوق، ورصف الطرق وتبليط الشوارع بالإنترلوك بإجمالي مبلغ ٦١،١ مليون جنيه.

واستكمالًا  للتعاون المشترك  بين محافظة الإسكندرية  وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تم توقيع بروتوكول تعاون  لتنفيذ  مشروع لتطوير حي العامرية ٤،  بتكلفة قدرها  ١٠ مليون جنيه  بمعونة مقدمة من  بنك الاستثمار الأوروبي، حيث  يشمل المشروع تنفيذ وترميم وصيانة مدرسة سند ٢  الابتدائية و ترميم وصيانة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات (دمج)  ، ومد شبكات الصرف الصحي بعزبة كحلة بطول ٣٣٣٥ بأقطار متنوعة تشمل تنفيذ وصلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق، حيث  يحقق المشروع أثناء تنفيذه  ٦٦٠٠ فرصة عمل يومية ويستمر تنفيذ المشروع لمدة ٩ أشهر.

وفي الإطار ذاته،  تم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ  مشروع ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة-  بحي المنتزه ثان، بتكلفة  ٢ مليون و٢١٠ ألف جنيه بمعونة مقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP حيث يحقق المشروع أثناء تنفيذه عدد فرص عمل ٢٠٠٠ يومية عمل ويستفيد به نحو  ٣٧٩ ألف مواطن من سكان المنطقة  وذلك خلال مدة عمل ٩ أشهر.

وعقب توقيع البروتوكولات تم توزيع شيكات ورخص توفيق الأوضاع على عدد من أصحاب  المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الامم المتحدة التنمية المستدامة الصرف الصحي

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