الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيرادات الأربعاء.. "السرب" يتفوق على "فاصل من اللحظات اللذيذة"

السرب
السرب

تصدر فيلم “السرب” للنجم أحمد السقا إيرادات ليلة أمس الأربعاء، بعدما حقق إيرادات جيدة مقارنة بباقي الأعمال المشاركة في الموسم السينمائي الحالي.

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وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان الإيرادات اليومي، إن فيلم السرب حقق 325,148 ألف جنيه، وحل في المركز الأول، مشيرًا إلى أن فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” جاء في المركز الثاني بإيراد وصل إلى 229,346 ألف جنيه.

قصة فيلم السرب لأحمد السقا
ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه ضربات نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال فيلم السرب للفنان أحمد السقا
وفيلم السرب من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز. 

فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية الغريبة .

العمل من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

السرب الأربعاء إيرادات السينمائي الموسم السينمائي الحالي الموسم

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