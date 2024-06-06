كيف تتفادى الإصابة بضربات الشمس خلال موسم الحج؟

يقدم "الدستور" نصائح للحجاج لتلافي الإصابة بضربات الشمس وآثارها السلبية خلال موسم الحج، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل أعلى درجات حرارة في السعودية خلال الفترة الحالية، ما يجعل مهمة الحجيج صعبة للغاية هذا العام، حيث يؤدي التعرض المباشر للشمس إلى الإجهاد الحراري، والاضرار بالقلب، خاصة لمرضى القلب والسكري وأمراض ضغط الدم وكبار السن.

أبرز نصائح الحماية من ضربات الشمس:

- استخدام غطاء للرأس.

- شرب الكثير من السوائل والمياه.

- ارتداء الملابس الفضفاضة المصنوعة من القطن، والخامات التي تساعد على امتصاص الحرارة والعرق.

- استخدام واقيات الشمس بشكل مستمر.

- الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

- تناول الخضروات والفواكه التي تساعد على ترطيب الجسم، مثل العنب، والخيار والبطيخ وهي أيضا غنية بالفيتامينات.

- تناول كميات كافية من الحليب والتمر اللذان يساعدان الشعور بالشبع وتعويض فقدان السوائل.

- عدم تناول الوجبات السريعة، لأنها تعوق امتصاص الفيتامينات والسوائل والعناصر الغذائية المهمة لترطيب الجسم، كما تساعد على رفع درجة حرارة الجسم.

- تناول الأدوية التي تساعد على خفض الحرارة، إذا شعر الحاج بارتفاع في درجة حرارة الجسم لعدم التعرض للحمى، ومضاعفات ضربة الشمس.

- رش الجسم بالماء البارد بشكل دوري، خاصة خلال فترات التعرض للشمس في فترات الذروة.

- استخدام المظلات، خاصة خلال فترة الظهيرة.

- علاج الجفاف باستخدام المحاليل الوريدية أو من خلال تناول السوائل عبر الفم.

- التحكم في حالات الصحة الأساسية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو والأمراض الأخرى، عن طريق استخدام الأدوية الموصوفة بشكل صحيح.

- الحرص على الوجود في الأماكن المكيفة.

أعراض الإصابة بضربات الشمس:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- التشنجات العضلية.

- التعب والإرهاق.

- صداع الرأس.

- الغثيان والدوار، واضطراب الوعي.