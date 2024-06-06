الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تتفادى الإصابة بضربات الشمس خلال موسم الحج؟

موسم الحج
موسم الحج

يقدم "الدستور" نصائح للحجاج لتلافي الإصابة بضربات الشمس وآثارها السلبية خلال موسم الحج، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل أعلى درجات حرارة في السعودية خلال الفترة الحالية، ما يجعل مهمة الحجيج صعبة للغاية هذا العام، حيث يؤدي التعرض المباشر للشمس إلى الإجهاد الحراري، والاضرار بالقلب، خاصة لمرضى القلب والسكري وأمراض ضغط الدم وكبار السن.

"أبرزها ضربات الشمس والتسمم الغذائى".. نصائح هامة للحماية من أمراض الصيف

أبرز نصائح الحماية من ضربات الشمس:

- استخدام غطاء للرأس.
- شرب الكثير من السوائل والمياه.
- ارتداء الملابس الفضفاضة المصنوعة من القطن، والخامات التي تساعد على امتصاص الحرارة والعرق.
- استخدام واقيات الشمس بشكل مستمر.
- الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة.
- تناول الخضروات والفواكه التي تساعد على ترطيب الجسم، مثل العنب، والخيار والبطيخ وهي أيضا غنية بالفيتامينات.
- تناول كميات كافية من الحليب والتمر اللذان يساعدان الشعور بالشبع وتعويض فقدان السوائل.
- عدم تناول الوجبات السريعة، لأنها تعوق امتصاص الفيتامينات والسوائل والعناصر الغذائية المهمة لترطيب الجسم، كما تساعد على رفع درجة حرارة الجسم.
- تناول الأدوية التي تساعد على خفض الحرارة، إذا شعر الحاج بارتفاع في درجة حرارة الجسم لعدم التعرض للحمى، ومضاعفات ضربة الشمس.
- رش الجسم بالماء البارد بشكل دوري، خاصة خلال فترات التعرض للشمس في فترات الذروة.
- استخدام المظلات، خاصة خلال فترة الظهيرة.
- علاج الجفاف باستخدام المحاليل الوريدية أو من خلال تناول السوائل عبر الفم.
- التحكم في حالات الصحة الأساسية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو والأمراض الأخرى، عن طريق استخدام الأدوية الموصوفة بشكل صحيح.
- الحرص على الوجود في الأماكن المكيفة.

أعراض الإصابة بضربات الشمس:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- التشنجات العضلية.
- التعب والإرهاق.
- صداع الرأس.
- الغثيان والدوار، واضطراب الوعي.

ضربات الشمس أمراض ضغط القلب التعرض غطاء للرأس

مواد متعلقة

قبل بدء موسم الحج.. ماذا تفعل إذا أصبت بالإنهاك الحراري أو ضربة الشمس؟

بعد إصابة شاروخان.. 10 نصائح للوقاية من ضربة الشمس

الأكثر قراءة

تحرى هلال ذى الحجة 2024 فى السعودية.. الإعلان عن وقفة عرفات وعيد الأضحى بعد قليل

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الخارجية تشدد على المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية الالتزام بقواعد الحج

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها