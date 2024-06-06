نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024

تزايد البحث، عبر المحركات الإلكترونية، عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية برقم الجلوس والأسم، حيث يسعى أولياء الأمور بشكل دائم، لمعرفة نتيجة أبنائهم الطلاب فى المرحلة الإبتدائية، وكذلك طلاب الشهادة الإبتدائية الذين يريدون معرفة النتيجة.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024

ووضعت بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإبتدائية الازهرية برقم الجلوس و الاسم، عبر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 (الصف السادس الابتدائي) الفصل الدراسي الثاني 2024 برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميًا، ويمكن معرفة النتيجة عبر الدخول على هذا الرابط ( https://www.azhar.eg/splash.html )

رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية برقم الجلوس والاسم 2024

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وكذلك الشهادة الإعدادية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، باتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

إدخال رقم جلوس الطالب خلال الخانات المخصصة لذلك.

تحديد المنطقة الأزهرية التي يتبعها المعهد التابع له الطالب.

اختيار الضغط على عرض نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية 2024.

قطاع المعاهد الأزهرية يعرض نتيجة الشهادة الإبتدائية

في وقت سابق، كشف قطاع المعاهد الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، أنه من المقرر أن يتم العمل على إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني من خلال بوابة الأزهر الشريف بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتماد النتيجة رسمياً.

وتوفر بوابة الأزهر الشريف العديد من الخدمات، منها ما يلي:

نتيجة التنسيق الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول والدور الثاني.

مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.

نتيجة شهادة الدور الأول والدور الثانى لشهادات القراءات.

نتائج طعون الثانوية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول والثاني.

تتيح التقدم ومن خلالها للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي.