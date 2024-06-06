الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل العيد| زحام على منافذ بيع اللحوم.. ومواطنون: "جودة عالية وسعر مميز"

زحام على منافذ البيع
زحام على منافذ البيع

أيامٌ قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى الذي يهل علينا 16 يونيو الجاري، ويبحث فيه العديد من المواطنين عن مختلف أنواع ومحال اللحوم الحمراء لشراء كميات مناسبة احتفالًا بالعيد كون أن اللحوم الحمراء تعتبر هي الوجبة الرئيسية والأساسية لجميع المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى.

إقبال المواطنين على اللحوم الحمراء

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى شهد عدد من منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين والذين تزاحموا أمام المنافذ لشراء كميات مناسبة وكافية لعيد الأضحى.

وأشاد عدد من المواطنين الموجودين من أمام منافذ بيع أمان بجودة لحوم وزارة التموين الموجودة بمختلف المنافذ والمجمعات التابعة لها وأنها لحوم حمراء مصدرها آمن وبجودة عالية لا تختلف عن اللحوم الموجودة لدى الجزارة، علاوة على أن أسعارها مناسبة مقارنة بأسعار اللحوم في الخارج.

أسعار اللحوم الحمراء بمنافذ البيع

وتم طرح اللحوم بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح من 30 - 40٪، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيهًا، بينما اللحوم السوداني 285 جنيهًا، وضأن مجمد أوروجواي 335 جنيهًا والضأن البلدي 360 جنيهًا، سعر كيلو اللحوم الهندي المبردة 220 جنيهًا.

وتم طرح كيلو الدواجن المحلي والمستوردة بسعر 100 جنيه، والصدور بسعر 57 جنيهًا للطبق زنة 450 جرامًا، والأوراك 90 جنيهًا للطبق زنة 900 جرام، كما أنه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 180 إلى 190 جنيهًا للكيلو القائم.

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أسعار اللحوم الحمراء بمنافذ البيع إقبال المواطنين على اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء عيد الأضحى اللحوم

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