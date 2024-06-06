الإيطالي أليجري يحدد شروطه للتدريب في الدوري السعودي

حدد الإيطالي ماسيماليانو أليجري، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس، شروط الموافقة على تدريب أحد الأندية السعودية في الموسم الجديد.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق، رحيل ماسيماليانو أليجري عن منصبه كمدير فني؛ بسبب تراجع النتائج بشكل ملحوظ.

أليجري يُحدد شروطه للموافقة على التدريب في الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن أليجري تلقى عرضًا لتدريب أحد الأندية السعودية، بجانب بعض الأندية الإنجليزية، بالإضافة إلى اهتمام فريق لاتسيو الإيطالي بضمه في الموسم المقبل 2024-2025.

وأضافت الشبكة العالمية، أن أليجري حدد شروط الموافقة على التدريب في الدوري السعودي، وهي أن يكون العقد أقل من ثلاث سنوات.

وصدرت أليجري بعض التصرفات المُشينة في نهائي كأس إيطاليا والتي انتهت بتتويجه عقب الفوز على أتالانتا بهدف نظيف.

وخرج أليجري عن هدوءه خلال مباراة نهائي كأس إيطاليا، وقام بخلع قميصه الخاص اعتراضًا على قرارات الحكم، ما أدى إلى طرده من أرض الملعب، وأعقبها خروجه عن النص ليُهين ويُهدد أحد الصحفيين بأن يقتلع أذنيه بعد صافرة النهائي في مشادة كلامية قوية في النفق المؤدي لغرفة اللاعبين.