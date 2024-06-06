الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإيطالي أليجري يحدد شروطه للتدريب في الدوري السعودي

أليجري
أليجري

حدد الإيطالي ماسيماليانو أليجري، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس، شروط الموافقة على تدريب أحد الأندية السعودية في الموسم الجديد.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق، رحيل ماسيماليانو أليجري عن منصبه كمدير فني؛ بسبب تراجع النتائج بشكل ملحوظ.

أليجري يُحدد شروطه للموافقة على التدريب في الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن أليجري تلقى عرضًا لتدريب أحد الأندية السعودية، بجانب بعض الأندية الإنجليزية، بالإضافة إلى اهتمام فريق لاتسيو الإيطالي بضمه في الموسم المقبل 2024-2025.

وأضافت الشبكة العالمية، أن أليجري حدد شروط الموافقة على التدريب في الدوري السعودي، وهي أن يكون العقد أقل من ثلاث سنوات.

وصدرت أليجري بعض التصرفات  المُشينة في نهائي كأس إيطاليا والتي انتهت بتتويجه عقب الفوز على أتالانتا بهدف نظيف.

txt

قبل موقعة الليلة.. تعرف على القيمة التسويقية لمنتخبى مصر وبوركينا فاسو

txt

مورينيو يطلب من فناربخشة التعاقد مع تاليسكا مهاجم النصر

وخرج أليجري عن هدوءه خلال مباراة نهائي كأس إيطاليا، وقام بخلع قميصه الخاص اعتراضًا على قرارات الحكم، ما أدى إلى طرده من أرض الملعب، وأعقبها خروجه عن النص ليُهين ويُهدد أحد الصحفيين بأن يقتلع أذنيه بعد صافرة النهائي في مشادة كلامية قوية في النفق المؤدي لغرفة اللاعبين.

أليجري ماسيماليانو أليجري يوفنتوس الدوري السعودي لاتسيو

مواد متعلقة

هانز فليك يحسم مستقبل رافينيا مع برشلونة

هل يرحل مارسيل كولر عن الأهلى لتدريب منتخب أوروبى؟

قبل موقعة الليلة.. تعرف على القيمة التسويقية لمنتخبى مصر وبوركينا فاسو

التاريخ ينحاز للفراعنة.. منتخب مصر لا يعرف الهزيمة أمام بوركينا فاسو

مورينيو يطلب من فناربخشة التعاقد مع تاليسكا مهاجم النصر

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6-6-2024 في التصفيات الإفريقية والأسيوية والقنوات الناقلة

فى بيان رسمى.. ليفربول يكشف قائمة اللاعبين الراحلين هذا الصيف

بيلينجهام يفوز بجائزة لاعب الموسم في ريال مدريد

الأكثر قراءة

عاجل| حادث خطير.. حماس تثير ذعر إسرائيل بعد اختراق الحدود مرة أخرى

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها