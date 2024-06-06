تزايد استفسارات المواطنين عبر موقع البحث جوجل، عن رابط التقديم الإلكترونى للصف الأول الإبتدائى الأزهرى حيث يهتم أولياء الأمور خلال هذه الفترة بمعرفة تفاصيل التقديم للمرحلة الإبتدائية الأزهرية نظرًا لاقتراب موعد تقديم الملفات للمعاهد الأزهرية فى جميع أنحاء الجمهورية.

رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهرى 2024

وتزيد البحث عن رابط التقديم الالكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهرى، وكان الأزهر الشريف قد أعلن في وقت سابق، عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري أمام جميع الطلاب في محافظات مصر المختلفة والراغبين في الالتحاق بالتعليم الديني الأزهري، إلا أنه لم يتم تحديد موعد التقديم حتي الآن.

ووضعت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الكتروني للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، ويمكن الدخول عليه من هنا

ويبحث الكثيرون عن التقديم للصف الاول الابتدائي الأزهري 2024، حيث ينتظر أولياء الأمور قرار قطاع المعاهد الأزهرية، بفتح باب التقديم، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الأزهر الشريف بفتح الباب أمام التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويستطيع الراغبون في التقديم للصف الاول الابتدائي اتباع الإرشادات والتعليمات.

كيفية التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

يمكن الدخول والتقديم للصف الاول الابتدائي عبر التعليمات التالية:

الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، تسجيل بيانات الطالب، ملء طلب التقديم، طباعة طلب التقديم بعد الانتهاء من تسجيله.

وحدد الأزهر الشريف الحد الأدنى للقبول فى الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقديم لـ "الصف الاول الإبتدائي"

هى نفسها المستندات والأوراق التي يتم تقديمها كل عام، وتشمل:

أصل شهادة ميلاد الطالب، صورة بطاقة الأب والأم الشخصية، صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه، 6 صور شخصية بخلفية بيضاء، صورة البطاقة الصحية للطفل والأصل للاطلاع، تقرير طبي من التأمين الصحي مجدداً به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية، و الدمغات التعليمية والصحية اللازمة من مكاتب البريد.