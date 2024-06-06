الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحوثى تكشف كواليس عمليتين عسكريتين فى ميناء حيفا

جماعة الحوثي
جماعة الحوثي

قالت جماعة الحوثي إنها شنت عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد السفن في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع في تصريح متلفز: "استهدفت الأولى سفينتين تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، فيما استهدفت الثانية سفينة خالفت قرار منع الدخول إلى الميناء.

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الأونروا تكشف حصيلة الهجوم الإسرائيلى على مدرسة النصيرات

في السياق، قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا إن 6000 نازح فلسطيني كانوا يحتمون بمدرسة الأونروا في مخيم النصيرات للاجئين الذي قصفته إسرائيل ليلًا، واصفًا ذلك بأنه "يوم مروع آخر في غزة".

وفي رسالة لم يستبعد فيها تمامًا المزاعم الإسرائيلية بأن مقاتلي حماس كانوا أيضًا في منطقة الغارة، قال إن الغارة حدثت "دون سابق إنذار للنازحين أو الأونروا" وأن 35 شخصًا على الأقل قتلوا.

الحوثي استهداف ميناء حيفا إسرائيل عملتين عنلتين عسكريين عزت

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