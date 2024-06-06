الحوثى تكشف كواليس عمليتين عسكريتين فى ميناء حيفا

قالت جماعة الحوثي إنها شنت عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد السفن في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع في تصريح متلفز: "استهدفت الأولى سفينتين تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، فيما استهدفت الثانية سفينة خالفت قرار منع الدخول إلى الميناء.

في السياق، قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا إن 6000 نازح فلسطيني كانوا يحتمون بمدرسة الأونروا في مخيم النصيرات للاجئين الذي قصفته إسرائيل ليلًا، واصفًا ذلك بأنه "يوم مروع آخر في غزة".

وفي رسالة لم يستبعد فيها تمامًا المزاعم الإسرائيلية بأن مقاتلي حماس كانوا أيضًا في منطقة الغارة، قال إن الغارة حدثت "دون سابق إنذار للنازحين أو الأونروا" وأن 35 شخصًا على الأقل قتلوا.