تتزايد عمليات البحث حول موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر، وذلك بالتزامن مع اقتراب أول أيام، إذ يفصلنا على حلوله أيام قليلة، لذا يبحث الكثيرين عن موعده رسميًا في مصر، وهو ما تستعرضه "الدستور" في هذا التقرير.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

عيد الأضحى هو عيد ميمون للمسلمين الذين يحتفلون به في جميع أنحاء العالم في العاشر من ذي الحجة (الشهر الثاني عشر من التقويم القمري الإسلامي)، وهو ثاني الأعياد الإسلامية يتم الاحتفال به بعد عيد الفطر المبارك.

ويحيي عيد الأضحى ذكرى استعداد النبي إبراهيم عليه السلام للتضحية بابنه طاعة لله، ويحمل العيد أهمية خاصة ويتميز بطقوس وعبادات مختلفة عندما يصادف اليوم العاشر من الشهر الإسلامي ذي الحجة، بعد الانتهاء من فريضة الحج، الحج السنوي إلى مدينة مكة المكرمة.

طقوس الاحتفال بعيد الأضحى

يعد هذا العيد مناسبة يجتمع فيها جميع المسلمين وتقوية أواصر الصداقة والقرابة، حيثُ إنه وقت وحدة المسلمين ويحتفلون به بالأطباق والحلويات التقليدية، التي يتم إعدادها والاستمتاع بها مثل الحلويات الخاصة، وغيرها.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

يستعد المسلمون في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والأردن وسوريا والعراق ودول عربية أخرى، لرؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس 6 يونيو 2024، وإذا تمت رؤيته فعيد الأضحى، فيكون أول أيام عيد الأضحى في الأحد 16 يونيو 2024 وإلا في 17 يونيو 2024، وذلك لأن بداية شهر ذي الحجة الإسلامي يصادف الحج إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو يليه عيد الأضحى في اليوم العاشر.

دعوة السعودية لتحري هلال شهر ذي الحجة

ودعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية جميع المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى المشاركة في تقليد رؤية الهلال أو القمر الجديد بعد صلاة المغرب أو صلاة العشاء يوم الخميس 06 يونيو 2024.

وبموجب أوامر المحكمة، يُطلب من المسلمين لتسجيل شهادتهم أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة في حالة رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالمنظار.