جيش الاحتلال: إصابة 24 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء هجمات حزب الله

أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 24 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 6 في قطاع غزة و18 جراء هجمات حزب الله اللبناني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

استمرار الحرب على غزة

وكان قد قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل عملياته البرية في مدينة رفح، حيث شوهدت في الساعات الأخيرة إعادة تموضع لآليات الاحتلال التي تراجعت باتجاه تلة زعرب بعدما توغلت نحو مفترق الطيارة ومفترق أبوالسعيد في المنطقة الغربية من مدينة رفح، والتي باتت عند المشارف الجنوبية لحيي السعودي وتل السلطان.

وأضاف أبوكويك أن هذه الآليات الآن عادت مجددًا نحو تلة زعرب، لكن الوضع الميداني ما زال خطيرًا جدًا في طرقات وأحياء تل السلطان والسعودي، نظرًا لأن القذائف ما زالت تنهال على تلك المناطق، إضافة إلى أن طائرات المروحية وطائرات كواد كابتر تستهدف كل من يتحرك في ذلك المكان.