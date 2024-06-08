مع بدايته اليوم.. 67 مناسبة يحتفل بها الأقباط في شهر بؤونة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ببداية شهر بؤونة عاشر شهور السنة القبطية، ويحتفل الأقباط في هذا الشهر بعدة مناسبات وهي كالآتي:
1- استشهاد القديس أبو فام جندي
2- استشهاد القديس قوزمان الطحاوي ورفقته
3- تكريس كنيسة القديس لونديوس الشامي
4- نياحة القديس كربوس أحد السبعين رسولا
5- ظهور جسد يوحناالمعمدان و إليشاع النبى
6- نياحة البابا يوأنس الثامن عشر البطريرك مائة وسابع
7- نياحة الانبا ايبرام أسقف الفيوم
8- استشهاد القديس لاديوس الأسقف
9- بناء أول كنيسة لمار جرجس ببلدتي برما و بئر ماء في الواحات
10- نياحة القديسة مرثه المصرية
11- نياحة البابا قيسما البطريرك ( 44
12- استشهاد القديس سينوسيوس
13- استشهاد القديس يعقوب مشرقى
14- استشهاد القديسين الأنبا بشاي و الأنبا بطرس
15- تذكار تكريس كنيسة القديس فيكتور بناحية شو
16- استشهاد ثاوذورس الراهب
17- استشهاد 4 أراخنة من أيسنا
18- استشهاد القديس ابسخايرون الجندى القلينى
19- تذكار كنيسة السيدة العذراء بالمحمية
20- استشهاد القديس جيرجس الجديد
21- تذكار القديسة تمادا وأولادها وأرمانوس وأمه
22- نقل اعضاء ابى سيفان
23- نياحة صاموئيل النبى
24- استشهاد القديس لكيليانوس و أربعة آخرين معه
25- استشهاد القديس دا بامون و السياف
26- استشهاد القديسة الأم دولاجيه ومن معها
27- تذكار إغلاق هياكل الأوثان و فتح الكنائس
28- نياحة القديس البابا يونس المائة والثالث من باباوات الإسكندرية
29- جلوس البابا ديمتريوس الثاني البطريرك ال مائة والحادي عشر
30- استشهاد القديس ايقلاديوس
31- تذكار تشييد هيكل الأربعين شهيدا بكنيسة المخلص
32- عيد رئيس الملائكة الجليل ميخائل
33- نياحة القديسة اوفوميا
34- تذكار رئيس الملائكة الجليل جيبرائيل (غبريال)
35- نياحة القديس يوحنا أسقف أورشليم
36- استشهاد القديس اباكير و رفيقيه يوحنا و ابطلماوس
37- نياحة البابا يوأنس 19 البطريرك المائة والثالث عشر
38- تذكار كنيسة مار مينا المصري بماريوط
39- استلام رفات ماري مرقس في روما
40- نياحة القديس ابونوفر السائح
41- نياحة القديس لتصون بهنساوى
42- عودة رفات القديس مارمرقص
43- نياحة البابا دميانوس ال 35
44- افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا ريويس
45- استشهاد القديس جرجس مزاحم
46- استشهاد القديس بشاى انوب دمياطى في انصنا
47- إقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبارويس
48- نياحة البابا أشيلاويس البطريرك 18
49- نياحة القديس اليشع النبى
50- تذكار اول كنيسة والدة الاله القديسة مريم العذراء بفيلبى (حالة الحديد)
51- استشهاد القديس تيموثيؤس المصري
52- نياحة البابا القديس كاردونوس 4 من باباوات الكرازة المرقسية
53- تكريس كنيسة دميان وقزمان و اخوتهما
54- نياحة القديس ابانووب المعترف
55- استشهاد القديس أنبا موسىالأسود
56- استشهاد القديس ياهوذا أحد السبعين رسولا
57- نياحة القديس البابا بطرس الرابع البطريرك 34
58- تذكار تكريس كنيسة رئيس الملائكة غابريال
59- نياحة يشوع بن نون النبى
60- استشهاد القديس ايسنت حاجب تارجان
61- استشهاد القديس تومس شندلاتى
62- استشهاد القديس حنانيا الرسول أحد السبعين
63- نياحة البابا ثاؤدوسيوس الثالث والثلاثون
64- تذكار تكريس كنيسة الأنبا سرابامون أسقف نيقيوس
65- استشهاد القديس ابهور، أبابيشاى
66- استشهاد سبعة نساك بجبل تونا
67- ميلاد القديس يوحنا معمدان