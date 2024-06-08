مع بدايته اليوم.. 67 مناسبة يحتفل بها الأقباط في شهر بؤونة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ببداية شهر بؤونة عاشر شهور السنة القبطية، ويحتفل الأقباط في هذا الشهر بعدة مناسبات وهي كالآتي:

1- استشهاد القديس أبو فام جندي

2- استشهاد القديس قوزمان الطحاوي ورفقته

3- تكريس كنيسة القديس لونديوس الشامي

4- نياحة القديس كربوس أحد السبعين رسولا

5- ظهور جسد يوحناالمعمدان و إليشاع النبى

6- نياحة البابا يوأنس الثامن عشر البطريرك مائة وسابع

7- نياحة الانبا ايبرام أسقف الفيوم

8- استشهاد القديس لاديوس الأسقف

9- بناء أول كنيسة لمار جرجس ببلدتي برما و بئر ماء في الواحات

10- نياحة القديسة مرثه المصرية

11- نياحة البابا قيسما البطريرك ( 44

12- استشهاد القديس سينوسيوس

13- استشهاد القديس يعقوب مشرقى

14- استشهاد القديسين الأنبا بشاي و الأنبا بطرس

15- تذكار تكريس كنيسة القديس فيكتور بناحية شو

16- استشهاد ثاوذورس الراهب

17- استشهاد 4 أراخنة من أيسنا

18- استشهاد القديس ابسخايرون الجندى القلينى

19- تذكار كنيسة السيدة العذراء بالمحمية

20- استشهاد القديس جيرجس الجديد

21- تذكار القديسة تمادا وأولادها وأرمانوس وأمه

22- نقل اعضاء ابى سيفان

23- نياحة صاموئيل النبى

24- استشهاد القديس لكيليانوس و أربعة آخرين معه

25- استشهاد القديس دا بامون و السياف

26- استشهاد القديسة الأم دولاجيه ومن معها

27- تذكار إغلاق هياكل الأوثان و فتح الكنائس

28- نياحة القديس البابا يونس المائة والثالث من باباوات الإسكندرية

29- جلوس البابا ديمتريوس الثاني البطريرك ال مائة والحادي عشر

30- استشهاد القديس ايقلاديوس

31- تذكار تشييد هيكل الأربعين شهيدا بكنيسة المخلص

32- عيد رئيس الملائكة الجليل ميخائل

33- نياحة القديسة اوفوميا

34- تذكار رئيس الملائكة الجليل جيبرائيل (غبريال)

35- نياحة القديس يوحنا أسقف أورشليم

36- استشهاد القديس اباكير و رفيقيه يوحنا و ابطلماوس

37- نياحة البابا يوأنس 19 البطريرك المائة والثالث عشر

38- تذكار كنيسة مار مينا المصري بماريوط

39- استلام رفات ماري مرقس في روما

40- نياحة القديس ابونوفر السائح

41- نياحة القديس لتصون بهنساوى

42- عودة رفات القديس مارمرقص

43- نياحة البابا دميانوس ال 35

44- افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا ريويس

45- استشهاد القديس جرجس مزاحم

46- استشهاد القديس بشاى انوب دمياطى في انصنا

47- إقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبارويس

48- نياحة البابا أشيلاويس البطريرك 18

49- نياحة القديس اليشع النبى

50- تذكار اول كنيسة والدة الاله القديسة مريم العذراء بفيلبى (حالة الحديد)

51- استشهاد القديس تيموثيؤس المصري

52- نياحة البابا القديس كاردونوس 4 من باباوات الكرازة المرقسية

53- تكريس كنيسة دميان وقزمان و اخوتهما

54- نياحة القديس ابانووب المعترف

55- استشهاد القديس أنبا موسىالأسود

56- استشهاد القديس ياهوذا أحد السبعين رسولا

57- نياحة القديس البابا بطرس الرابع البطريرك 34

58- تذكار تكريس كنيسة رئيس الملائكة غابريال

59- نياحة يشوع بن نون النبى

60- استشهاد القديس ايسنت حاجب تارجان

61- استشهاد القديس تومس شندلاتى

62- استشهاد القديس حنانيا الرسول أحد السبعين

63- نياحة البابا ثاؤدوسيوس الثالث والثلاثون

64- تذكار تكريس كنيسة الأنبا سرابامون أسقف نيقيوس

65- استشهاد القديس ابهور، أبابيشاى

66- استشهاد سبعة نساك بجبل تونا

67- ميلاد القديس يوحنا معمدان