السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع بدايته اليوم.. 67 مناسبة يحتفل بها الأقباط في شهر بؤونة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ببداية شهر بؤونة عاشر شهور السنة القبطية، ويحتفل الأقباط في هذا الشهر بعدة مناسبات وهي كالآتي:
1- استشهاد القديس أبو فام جندي
2- استشهاد القديس قوزمان الطحاوي ورفقته
3- تكريس كنيسة القديس لونديوس الشامي
4- نياحة القديس كربوس أحد السبعين رسولا
5- ظهور جسد يوحناالمعمدان و إليشاع النبى
6- نياحة البابا يوأنس الثامن عشر البطريرك مائة وسابع
7- نياحة الانبا ايبرام أسقف الفيوم
8- استشهاد القديس لاديوس الأسقف
9- بناء أول كنيسة لمار جرجس ببلدتي برما و بئر ماء في الواحات
10- نياحة القديسة مرثه المصرية
11- نياحة البابا قيسما البطريرك ( 44
12- استشهاد القديس سينوسيوس
13- استشهاد القديس يعقوب مشرقى
14- استشهاد القديسين الأنبا بشاي و الأنبا بطرس
15- تذكار تكريس كنيسة القديس فيكتور بناحية شو
16- استشهاد ثاوذورس الراهب
17- استشهاد 4 أراخنة من أيسنا
18- استشهاد القديس ابسخايرون الجندى القلينى
19- تذكار كنيسة السيدة العذراء بالمحمية
20- استشهاد القديس جيرجس الجديد
21- تذكار القديسة تمادا وأولادها وأرمانوس وأمه
22- نقل اعضاء ابى سيفان
23- نياحة صاموئيل النبى
24- استشهاد القديس لكيليانوس و أربعة آخرين معه
25- استشهاد القديس دا بامون و السياف
26- استشهاد القديسة الأم دولاجيه ومن معها
27- تذكار إغلاق هياكل الأوثان و فتح الكنائس
28- نياحة القديس البابا يونس المائة والثالث من باباوات الإسكندرية
29- جلوس البابا ديمتريوس الثاني البطريرك ال مائة والحادي عشر
30- استشهاد القديس ايقلاديوس
31- تذكار تشييد هيكل الأربعين شهيدا بكنيسة المخلص
32- عيد رئيس الملائكة الجليل ميخائل
33- نياحة القديسة اوفوميا
34- تذكار رئيس الملائكة الجليل جيبرائيل (غبريال)
35- نياحة القديس يوحنا أسقف أورشليم
36- استشهاد القديس اباكير و رفيقيه يوحنا و ابطلماوس
37- نياحة البابا يوأنس 19 البطريرك المائة والثالث عشر
38- تذكار كنيسة مار مينا المصري بماريوط
39- استلام رفات ماري مرقس في روما
40- نياحة القديس ابونوفر السائح
41- نياحة القديس لتصون بهنساوى
42- عودة رفات القديس مارمرقص
43- نياحة البابا دميانوس ال 35
44- افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا ريويس
45- استشهاد القديس جرجس مزاحم
46- استشهاد القديس بشاى انوب دمياطى في انصنا
47- إقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبارويس
48- نياحة البابا أشيلاويس البطريرك 18
49- نياحة القديس اليشع النبى
 50- تذكار اول كنيسة والدة الاله القديسة مريم العذراء بفيلبى (حالة الحديد)
51- استشهاد القديس تيموثيؤس المصري
52- نياحة البابا القديس كاردونوس 4 من باباوات الكرازة المرقسية
53- تكريس كنيسة دميان وقزمان و اخوتهما
54- نياحة القديس ابانووب المعترف
55- استشهاد القديس أنبا موسىالأسود
56- استشهاد القديس ياهوذا أحد السبعين رسولا
57- نياحة القديس البابا بطرس الرابع البطريرك 34
58- تذكار تكريس كنيسة رئيس الملائكة غابريال
59- نياحة يشوع بن نون النبى
60- استشهاد القديس ايسنت حاجب تارجان
61- استشهاد القديس تومس شندلاتى
62- استشهاد القديس حنانيا الرسول أحد السبعين
63- نياحة البابا ثاؤدوسيوس الثالث والثلاثون
64- تذكار تكريس كنيسة الأنبا سرابامون أسقف نيقيوس
65- استشهاد القديس ابهور، أبابيشاى
66- استشهاد سبعة نساك بجبل تونا
67- ميلاد القديس يوحنا معمدان

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