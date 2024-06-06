مراسل "إكسترا نيوز": شباب من المقاومة تسللوا نحو معبر كرم أبوسالم وقتلوا جنديًا إسرائيليًا

قال مراسل قناة إكسترا نيوز، عوض الغنام، إن الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن هناك مجموعة من شباب المقاومة الفلسطينية تسللوا نحو معبر كرم أبوسالم وقتلوا أحد الجنود الإسرائيليين.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز": "هذه الأرقام لا يستند إليها؛ لأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية لا تأتي بكل الأرقام الكلية عن عدد الضحايا من الجانب الإسرائيلي، وقالت إنه استشهد 3 من شباب المقاومة".

وتابع: "كان يظهر عدد من طائرات الهليكوبتر العسكرية الإسرائيلية، ويبدو أنها كانت تلاحق المقاومين الفلسطينيين، وربما هذا يفسر حقيقة ما حدث اليوم".

وأشار إلى أن الجزء الغالب من العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذا التوقيت في منتصف قطاع غزة، متابعًا: "نتحدث عن مخيمات بريج والنصيرات، بالإضافة إلى مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة"، مؤكدًا أن العمليات الإسرائيلية تتركز منذ أمس وحتى اليوم في هذه المناطق، مما نتج عنه عدد كبير من الشهداء والمصابين.