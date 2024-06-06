مصيف صباحًا واحتفالات مساءً.. أجواء ترفيهية على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

موجة شديدة الحرارة تشهدها جميع أنحاء الجمهورية، على مدار الأيام القليلة الماضية، دفعت الكثير من المواطنين إلى اللجوء للشواطئ هربًا من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى 41 درجة في الظل، وحذرت من استمرار الموجة شديدة الحرارة وبالتالي استمرار حالة الطقس الحارة على مختلف أنحاء البلاد.

عدسة "الدستور" رصدت حجم الإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية وهروب المواطنين من حرارة الشمس للبحر.

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