إنهاء المقابلات الشخصية للطلاب المتطوعين فى مكتبة الإسكندرية

أنهت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والمراسم، عمل المقابلات الشخصية للمتطوعين استعدادًا لقبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات بمختلف الجامعات والكليات للتدريب خلال أشهر صيف 2024، وذلك ايمانًا من مكتبة الإسكندرية بأهمية تدريب قدرات الشباب وتأهيلهم لخوض سوق العمل بمهارات مهنية عالية المستوى.

ومن المقرر أن يشمل التدريب أساسيات التعامل مع مختلف أنواع الجمهور والقدرة على التصدي للعديد من المشاكل والسعي لإيجاد الحلول المناسبة مع تحسين لغة التواصل، وفي نهاية التدريب يحصل كل متدرب على شهادة رسمية من إدارة المكتبة.

جدير بالذكر أن إدارة الزيارات تعمل من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية على استقبال زوار ورواد المكتبة وطلاب المدارس والجامعات من المصريين والجنسيات المختلفة، وكذلك كبار الزوار وحجز وتنظيم الجولات الإرشادية وعروض البانوراما الحضارية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية مع تزويد الزوار بالمعلومات اللازمة عن تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة وأقسام المكتبة الجديدة وما تقدمه من خدمات ومشروعات لمستخدميها، مع الحرص الدائم على تقديم كافة التسهيلات للزوار بصورة متميزة.