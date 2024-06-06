الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنهاء المقابلات الشخصية للطلاب المتطوعين فى مكتبة الإسكندرية

مكتبه الإسكندرية
مكتبه الإسكندرية

أنهت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والمراسم، عمل المقابلات الشخصية للمتطوعين استعدادًا لقبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات بمختلف الجامعات والكليات للتدريب خلال أشهر صيف 2024، وذلك ايمانًا من مكتبة الإسكندرية بأهمية تدريب قدرات الشباب وتأهيلهم لخوض سوق العمل بمهارات مهنية عالية المستوى.

ومن المقرر أن يشمل التدريب أساسيات التعامل مع مختلف أنواع الجمهور والقدرة على التصدي للعديد من المشاكل والسعي لإيجاد الحلول المناسبة مع تحسين لغة التواصل، وفي نهاية التدريب يحصل كل متدرب على شهادة رسمية من إدارة المكتبة.

جدير بالذكر أن إدارة الزيارات تعمل من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية على استقبال زوار ورواد المكتبة وطلاب المدارس والجامعات من المصريين والجنسيات المختلفة، وكذلك كبار الزوار وحجز وتنظيم الجولات الإرشادية وعروض البانوراما الحضارية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية مع تزويد الزوار بالمعلومات اللازمة عن تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة وأقسام المكتبة الجديدة وما تقدمه من خدمات ومشروعات لمستخدميها، مع الحرص الدائم على تقديم كافة التسهيلات للزوار بصورة متميزة.

مكتبة الاسكندرية بمشروع المتطوعين العمارة الإسلامية الايطالي بالأندلس

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