الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق خدمة استصدار محررات التوثيق بطريقة "برايل"

مكتب التوثيق
مكتب التوثيق

أعلنت وزارة العدل عن أنه في إطار خطة الوزارة نحو تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق؛ تلبية لاحتياجات وظروف المواطنين وتيسيرًا عليهم وتقديم الخدمات بصورة مميزة، من خلال تقنيات عصرية- تم افتتاح 3 فروع توثيق بالسيدة زينب، والخليفة، وقصر النيل، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، وتحديثها، وميكنتها بالكامل.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه اتساقا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي ودعم ذوى الهمم، ودمجهم في المجتمع لتمكينهم من الحصول على الخدمات بطريقة ميسرة، تم اليوم ولأول مرة إطلاق خدمة إصدار محررات التوثيق الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة برايل، بحيث يستطيع ذوو الإعاقة البصرية قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط، وقد تم تفعيل هذه الخدمة لأول مرة داخل فرع توثيق السيدة زينب.

 

التحول الرقمي مصلحة الشهر العقاري طريقة بريل

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